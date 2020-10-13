Будущее без бензина: как это будет работать на российском примере
В крупнейших городах Европы, Азии и Америки возникают проекты по запрету машин с ДВС — через год, пять или десять лет. Например, в Риме к 2024 году власти планируют запретить движение дизельного транспорта через центр города. Аналогичные меры готовят власти Парижа. К 2030 году в столице Франции будет существенно ограничено использование автомобилей с бензиновыми двигателями. В Швеции к тому моменту уже полностью запретят продажу новых машин с ДВС. В Норвегии такой же запрет планируется ввести в 2025 году.
Все страны Северной и Западной Европы идут по этому пути примерно с одинаковой скоростью. Но не только они. Через 10 лет продажи автомобилей с традиционными ДВС будут запрещены в Индии, где уже сейчас активно строят заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. То же самое происходит в Китае, где к 2030 году планируют развернуть гигантскую сеть из 80 млн зарядных станций для электрокаров.
Отказ от бензиновых и дизельных двигателей невозможен без создания инфраструктуры для нового транспорта. Постепенно она появляется и в России, хотя в нашей стране правительство не бросается громкими лозунгами по поводу «озеленения» автотранспорта. Переход на электромобили у нас идёт «снизу», и потому число таких машин и зарядных станций для них (ЭЗС) сильно отличается от региона к региону.
Регионы опережают Москву
По данным агентства «Автостат», в августе рынок новых электрокаров в России вырос на 62% (по сравнению с тем же периодом 2019 года). В абсолютных цифрах результаты скромные: за месяц в стране было продана всего 81 единица такой техники. Рынок подержанных электромобилей растёт стремительнее: +72% и 587 единиц за август 2020-го. Всего же в России зарегистрировано почти 8 тыс. автомобилей на электрической тяге. Причём больше всего их находится в Приморье (1,13 тыс. шт.), далее следует Иркутская область (843 шт.), Москва оказалась лишь на третьем месте (672 шт.).
При этом значительная часть ЭЗС находится именно в Московском регионе, и расположены такие станции на территориях жилых комплексах элитного и бизнес-классов, а также в парковочных зонах и крупных торгово-развлекательных центрах. Развитие электротранспорта в столице поддерживают все крупные застройщики, но распространение зарядных станций ограничено географией их объектов. Какие-либо нормативные акты по количеству ЭЗС в городе отсутствуют. При этом владельцев электрокаров в Москве освободили от уплаты транспортного налога и платы за парковку. По всей видимости, мэрия не хочет слепо копировать иностранный опыт запретов, сосредоточившись на развитии электрического общественного транспорта. Ломать через колено привычный образ жизни миллионов людей — плохая затея.
Собственно поэтому многие скептики считают, что грядущим тотальным запретам на автомобили с ДВС в европейских столицах не суждено вступить в силу. Ввести их планируется в среднем в течение 10-20 лет. Кто знает, как долго продержатся в местных городских собраниях коалиции, которые становятся инициаторами подобных проектов? Мир ещё долго будет бороться с экономическими последствиями пандемии; прогрессивные и, безусловно, дорогостоящие идеи «озеленения» личного транспорта могут отойти на второй план.
Сомнения в успехе тотального отказа от бензиновых и дизельных двигателей выглядят логичными, когда речь идёт о сложной и неоднородной среде мегаполисов. Однако если принять во внимание глобальную тенденцию оттока населения из городов в сельскую местность, то даже самые смелые начинания выглядят вполне жизнеспособными.
Проще сделать с нуля
Рурализация, которая лишь усилилась на фоне массового перехода на дистанционный режим работы, позволяет создать новые экологически чистые поселения с едиными стандартами проживания. Именно они могут стать пионерами в тотальном отказе от двигателей внутреннего сгорания на территории нашей страны. Примеры подобных посёлков в России уже есть.
В Тверской области на берегу Иваньковского водохранилища строится коттеджный посёлок «Екатериновка», в котором владельцы электромобилей получат особые привилегии. Как рассказал представитель застройщика ООО «Ритейл» Юрий Коробов, на территории посёлка будут установлены зарядные станции. Собственники электрокаров будут освобождены от уплаты части коммунальных платежей, а правила проживания в посёлке существенно ограничат использование техники с двигателями внутреннего сгорания, в том числе квадроциклов и снегоходов.
«Я верю, что со временем ЭЗС станут таким же обязательным элементом инфраструктуры, как школы, детские сады и спортивные площадки», — говорит Юрий Коробов.
Представитель застройщика добавляет: одна из особенностей «Екатериновки» состоит в том, что каждый житель посёлка получит возможность пользоваться причалами для катеров и лодок. Парковку для владельцев лодок с электромоторами планируется сделать бесплатной, а зарядная станция для таких судов на Иваньковском водохранилище станет первым подобным сооружением на Волге.
Водный электротранспорт — достаточно новое явление для России. Но, вполне вероятно, что развиваться он будет более стремительно, чем сухопутный. Программа поддержки владельцев лодок и катеров с электрическими двигателями стартует на берегах Иваньковского водохранилища по частной инициативе. Однако она органично вписывается в государственный проект «Оздоровление Волги», который разработан по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта «Экология».
Согласно паспорту проекта, в ближайшие пять лет главная водная артерия страны должна стать в девять раз чище. Это позволит улучшить качество жизни 60 млн россиян — жителей городов и посёлков, для которых Волга служит источником питьевого водоснабжения. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что федеральная программа по очистке главной водной артерии страны рассчитана до 2025 года и предусматривает финансирование в объёме 257 млрд рублей. Значительная часть средств предназначена для устранения старых источников загрязнения.
Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сохранение заявленных в проекте результатов по очистке Волги вряд ли будет возможно без массового перехода на электрический водный транспорт. Зарядная станция для электролодок в «Екатериновке» должна стать первой, но вовсе не последней ЭЗС в этом водном бассейне.
КСТАТИ
Водный и воздушный транспорт имеет все шансы перейти на электрические двигатели быстрее автомобильного. Пару лет назад государственный оператор норвежских аэропортов «Авинор» объявил, что к 2040 году все местные рейсы продолжительностью до 1,5 часов будут обслуживаться электросамолётами. Это позволит не только снизить выбросы парниковых газов, но также вдвое уменьшит уровень шума во время перелётов и позволит сократить эксплуатационные расходы. Вдобавок к этому в Норвегии сейчас разрабатывают несколько проектов, связанных с электрическим судоходством.