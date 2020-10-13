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Жизнь планеты

Будущее без бензина: как это будет работать на российском примере

National Geographic Россия
13 октября 2020
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Getty Images
К середине века значительная часть цивилизованного мира планирует отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Европейские и азиатские столицы выдвигают смелые идеи по развитию электротранспорта. Однако в городах с многомиллионным населением такие проекты вряд ли будут реализованы полностью. Лидерами по отказу от двигателей внутреннего сгорания могут стать новые небольшие посёлки, число которых стремительно растёт на фоне оттока населения из городов. Одно из таких экологически чистых поселений строится в России на берегу Иваньковского водохранилища.

В крупнейших городах Европы, Азии и Америки возникают проекты по запрету машин с ДВС — через год, пять или десять лет. Например, в Риме к 2024 году власти планируют запретить движение дизельного транспорта через центр города. Аналогичные меры готовят власти Парижа. К 2030 году в столице Франции будет существенно ограничено использование автомобилей с бензиновыми двигателями. В Швеции к тому моменту уже полностью запретят продажу новых машин с ДВС. В Норвегии такой же запрет планируется ввести в 2025 году. 

Все страны Северной и Западной Европы идут по этому пути примерно с одинаковой скоростью. Но не только они. Через 10 лет продажи автомобилей с традиционными ДВС будут запрещены в Индии, где уже сейчас активно строят заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. То же самое происходит в Китае, где к 2030 году планируют развернуть гигантскую сеть из 80 млн зарядных станций для электрокаров.

Отказ от бензиновых и дизельных двигателей невозможен без создания инфраструктуры для нового транспорта. Постепенно она появляется и в России, хотя в нашей стране правительство не бросается громкими лозунгами по поводу «озеленения» автотранспорта. Переход на электромобили у нас идёт «снизу», и потому число таких машин и зарядных станций для них (ЭЗС) сильно отличается от региона к региону.

Регионы опережают Москву

По данным агентства «Автостат», в августе рынок новых электрокаров в России вырос на 62% (по сравнению с тем же периодом 2019 года). В абсолютных цифрах результаты скромные: за месяц в стране было продана всего 81 единица такой техники. Рынок подержанных электромобилей растёт стремительнее: +72% и 587 единиц за август 2020-го. Всего же в России зарегистрировано почти 8 тыс. автомобилей на электрической тяге. Причём больше всего их находится в Приморье (1,13 тыс. шт.), далее следует Иркутская область (843 шт.), Москва оказалась лишь на третьем месте (672 шт.). 

При этом значительная часть ЭЗС находится именно в Московском регионе, и расположены такие станции на территориях жилых комплексах элитного и бизнес-классов, а также в парковочных зонах и крупных торгово-развлекательных центрах. Развитие электротранспорта в столице поддерживают все крупные застройщики, но распространение зарядных станций ограничено географией их объектов. Какие-либо нормативные акты по количеству ЭЗС в городе отсутствуют. При этом владельцев электрокаров в Москве освободили от уплаты транспортного налога и платы за парковку. По всей видимости, мэрия не хочет слепо копировать иностранный опыт запретов, сосредоточившись на развитии электрического общественного транспорта. Ломать через колено привычный образ жизни миллионов людей — плохая затея.

Собственно поэтому многие скептики считают, что грядущим тотальным запретам на автомобили с ДВС в европейских столицах не суждено вступить в силу. Ввести их планируется в среднем в течение 10-20 лет. Кто знает, как долго продержатся в местных городских собраниях коалиции, которые становятся инициаторами подобных проектов? Мир ещё долго будет бороться с экономическими последствиями пандемии; прогрессивные и, безусловно, дорогостоящие идеи «озеленения» личного транспорта могут отойти на второй план.

Сомнения в успехе тотального отказа от бензиновых и дизельных двигателей выглядят логичными, когда речь идёт о сложной и неоднородной среде мегаполисов. Однако если принять во внимание глобальную тенденцию оттока населения из городов в сельскую местность, то даже самые смелые начинания выглядят вполне жизнеспособными.

Проще сделать с нуля

Рурализация, которая лишь усилилась на фоне массового перехода на дистанционный режим работы, позволяет создать новые экологически чистые поселения с едиными стандартами проживания. Именно они могут стать пионерами в тотальном отказе от двигателей внутреннего сгорания на территории нашей страны. Примеры подобных посёлков в России уже есть.

В Тверской области на берегу Иваньковского водохранилища строится коттеджный посёлок «Екатериновка», в котором владельцы электромобилей получат особые привилегии. Как рассказал представитель застройщика ООО «Ритейл» Юрий Коробов, на территории посёлка будут установлены зарядные станции. Собственники электрокаров будут освобождены от уплаты части коммунальных платежей, а правила проживания в посёлке существенно ограничат использование техники с двигателями внутреннего сгорания, в том числе квадроциклов и снегоходов. 

«Я верю, что со временем ЭЗС станут таким же обязательным элементом инфраструктуры, как школы, детские сады и спортивные площадки», — говорит Юрий Коробов.

Представитель застройщика добавляет: одна из особенностей «Екатериновки» состоит в том, что каждый житель посёлка получит возможность пользоваться причалами для катеров и лодок. Парковку для владельцев лодок с электромоторами планируется сделать бесплатной, а зарядная станция для таких судов на Иваньковском водохранилище станет первым подобным сооружением на Волге.

Водный электротранспорт — достаточно новое явление для России. Но, вполне вероятно, что развиваться он будет более стремительно, чем сухопутный. Программа поддержки владельцев лодок и катеров с электрическими двигателями стартует на берегах Иваньковского водохранилища по частной инициативе. Однако она органично вписывается в государственный проект «Оздоровление Волги», который разработан по поручению президента России Владимира Путина и является частью национального проекта «Экология».

Согласно паспорту проекта, в ближайшие пять лет главная водная артерия страны должна стать в девять раз чище. Это позволит улучшить качество жизни 60 млн россиян — жителей городов и посёлков, для которых Волга служит источником питьевого водоснабжения. В 2017 году премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что федеральная программа по очистке главной водной артерии страны рассчитана до 2025 года и предусматривает финансирование в объёме 257 млрд рублей. Значительная часть средств предназначена для устранения старых источников загрязнения. 

Но, как известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сохранение заявленных в проекте результатов по очистке Волги вряд ли будет возможно без массового перехода на электрический водный транспорт. Зарядная станция для электролодок в «Екатериновке» должна стать первой, но вовсе не последней ЭЗС в этом водном бассейне.

КСТАТИ

Водный и воздушный транспорт имеет все шансы перейти на электрические двигатели быстрее автомобильного. Пару лет назад государственный оператор норвежских аэропортов «Авинор» объявил, что к 2040 году все местные рейсы продолжительностью до 1,5 часов будут обслуживаться электросамолётами. Это позволит не только снизить выбросы парниковых газов, но также вдвое уменьшит уровень шума во время перелётов и позволит сократить эксплуатационные расходы. Вдобавок к этому в Норвегии сейчас разрабатывают несколько проектов, связанных с электрическим судоходством.

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