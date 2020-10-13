Будущее без бензина: как это будет работать на российском примере

В крупнейших городах Европы, Азии и Америки возникают проекты по запрету машин с ДВС — через год, пять или десять лет. Например, в Риме к 2024 году власти планируют запретить движение дизельного транспорта через центр города. Аналогичные меры готовят власти Парижа. К 2030 году в столице Франции будет существенно ограничено использование автомобилей с бензиновыми двигателями. В Швеции к тому моменту уже полностью запретят продажу новых машин с ДВС. В Норвегии такой же запрет планируется ввести в 2025 году.

Все страны Северной и Западной Европы идут по этому пути примерно с одинаковой скоростью. Но не только они. Через 10 лет продажи автомобилей с традиционными ДВС будут запрещены в Индии, где уже сейчас активно строят заводы по производству аккумуляторов для электромобилей. То же самое происходит в Китае, где к 2030 году планируют развернуть гигантскую сеть из 80 млн зарядных станций для электрокаров.

Отказ от бензиновых и дизельных двигателей невозможен без создания инфраструктуры для нового транспорта. Постепенно она появляется и в России, хотя в нашей стране правительство не бросается громкими лозунгами по поводу «озеленения» автотранспорта. Переход на электромобили у нас идёт «снизу», и потому число таких машин и зарядных станций для них (ЭЗС) сильно отличается от региона к региону.