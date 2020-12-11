Бурдж-Халифа объявила конкурс среди художников. Лучшие работы будут проецировать на здание

Конкурс продлится до 22 декабря. Каждую неделю выбирается фаворит, чьи работы затем раскрасят 109 252 квадратных метра Бурдж-Халифы (шоу Light Up ранее побило мировой рекорд Гиннеса в Гонконге как самое масштабное световое и звуковое шоу, демонстрируемое на одном здании).

Условия участия просты. Отдельные претенденты или художественные альянсы со всего мира могут представить свои дизайны онлайн, будь то световая инсталляция, видеомэппинг или что-то другое.

Руководство и технические требования можно скачать на официальном сайте. Там же нужно зарегистрировать свои данные и загрузить дизайн. Второй вариант — отправить их на artanddesign@burjkhalifa.ae.

Кроме того, следует опубликовать свой дизайн в соцсетях и пометить аккаунт @BurjKhalifa (Инстаграм, Фейсбук), чтобы получить репост. Один победитель в неделю сможет увековечить своё произведение искусства на самом высоком здании мира.