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Жизнь планеты

Бурдж-Халифа объявила конкурс среди художников. Лучшие работы будут проецировать на здание

National Geographic Россия
11 декабря 2020
Burj Khalifa - Led Show - Press - 1[2].JPG
Фото: Офис по туризму Дубая
Burj Khalifa - Led Show - Press - 4[2].JPG
Фото: Офис по туризму Дубая
Конкурс The Burj Khalifa Open Call даст возможность как опытным, так и начинающим художникам представить свои работы в побившем рекорды световом шоу.

Конкурс продлится до 22 декабря. Каждую неделю выбирается фаворит, чьи работы затем раскрасят 109 252 квадратных метра Бурдж-Халифы (шоу Light Up ранее побило мировой рекорд Гиннеса в Гонконге как самое масштабное световое и звуковое шоу, демонстрируемое на одном здании).

Условия участия просты. Отдельные претенденты или художественные альянсы со всего мира могут представить свои дизайны онлайн, будь то световая инсталляция, видеомэппинг или что-то другое. 

Руководство и технические требования можно скачать на официальном сайте. Там же нужно зарегистрировать свои данные и загрузить дизайн. Второй вариант — отправить их на artanddesign@burjkhalifa.ae.

Кроме того, следует опубликовать свой дизайн в соцсетях и пометить аккаунт @BurjKhalifa (Инстаграм, Фейсбук), чтобы получить репост. Один победитель в неделю сможет увековечить своё произведение искусства на самом высоком здании мира.

А теперь пара вопросов про главный символ Дубая. Уверены, что вы всё знаете, но лишний раз проверить никогда не повредит!

Помните высоту Бурдж-Халифы?

763 метра!

Недолёт!
Высота Бурдж-Халифы составляет 828 метров.

Берите выше: 828 метров!

В точку!

Еще выше: 912 метров!

Нет, это вы махнули
Высота Бурдж-Халифы составляет 828 метров.

1003 метра. Это единственное здание в мире, перемахнувшее за километр в высоту.

Нет, что вы
Высота Бурдж-Халифы составляет 828 метров.

4 января Бурдж-Халифа отпразднует день рождения. Сколько стукнет гиганту?

5 лет

А вот и нет!
Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.

8 лет

А вот и нет!
Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.

11 лет

В точку!
Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.

15 лет – юбилей!

Мимо!
Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.
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