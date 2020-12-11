Бурдж-Халифа объявила конкурс среди художников. Лучшие работы будут проецировать на здание
Конкурс продлится до 22 декабря. Каждую неделю выбирается фаворит, чьи работы затем раскрасят 109 252 квадратных метра Бурдж-Халифы (шоу Light Up ранее побило мировой рекорд Гиннеса в Гонконге как самое масштабное световое и звуковое шоу, демонстрируемое на одном здании).
Условия участия просты. Отдельные претенденты или художественные альянсы со всего мира могут представить свои дизайны онлайн, будь то световая инсталляция, видеомэппинг или что-то другое.
Руководство и технические требования можно скачать на официальном сайте. Там же нужно зарегистрировать свои данные и загрузить дизайн. Второй вариант — отправить их на artanddesign@burjkhalifa.ae.
Кроме того, следует опубликовать свой дизайн в соцсетях и пометить аккаунт @BurjKhalifa (Инстаграм, Фейсбук), чтобы получить репост. Один победитель в неделю сможет увековечить своё произведение искусства на самом высоком здании мира.
А теперь пара вопросов про главный символ Дубая. Уверены, что вы всё знаете, но лишний раз проверить никогда не повредит!
Помните высоту Бурдж-Халифы?
763 метра!
Недолёт!Высота Бурдж-Халифы составляет 828 метров.
Берите выше: 828 метров!
В точку!
Еще выше: 912 метров!
Нет, это вы махнулиВысота Бурдж-Халифы составляет 828 метров.
1003 метра. Это единственное здание в мире, перемахнувшее за километр в высоту.
Нет, что выВысота Бурдж-Халифы составляет 828 метров.
4 января Бурдж-Халифа отпразднует день рождения. Сколько стукнет гиганту?
5 лет
А вот и нет!Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.
8 лет
А вот и нет!Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.
11 лет
В точку!Бурдж-Халифа была официально открыта 4 января 2010 года.
15 лет – юбилей!