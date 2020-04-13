Бузкаши: азиатское поло, в которое играют козлиной тушей

Киргизы играют в улак-тартыш, казахи – в кокпар, алтайцы – в кок-бору, афганцы и таджики – в бузкаши. Названия разные, игра – одна, и правила ее не меняются столетиями. По всей Центральной Азии, от Каспия до Западного Китая, ни один национальный праздник не обходится без этой игры.

Слово «бузкаши» происходит от двух других: буз – «коза» и кашидан – «тянуть», «тащить», то есть буквально – «козлодрание». Игра напоминает поло, только вместо мяча используется обезглавленная козлиная туша. Правила просты: всадник (човандоз) должен схватить тушу и, удерживая ее как можно дольше, пройти через «ворота».

История скрывает от нас время возникновения бузкаши. В вопросе о том, когда или у какого народа зародилась эта игра, единого мнения нет. Французский писатель Жозеф Кессель в романе о бузкаши «Всадники», экранизированном в 1971 году в Голливуде, высказывал самую популярную версию происхождения – монгольскую: «Воины Чингисхана принесли эту игру во все страны, где побывали их кони. И до сих пор, семь веков спустя, она сохранилась на наших равнинах такой же, какой была в те древние времена».