Бузкаши: азиатское поло, в которое играют козлиной тушей
Киргизы играют в улак-тартыш, казахи – в кокпар, алтайцы – в кок-бору, афганцы и таджики – в бузкаши. Названия разные, игра – одна, и правила ее не меняются столетиями. По всей Центральной Азии, от Каспия до Западного Китая, ни один национальный праздник не обходится без этой игры.
Слово «бузкаши» происходит от двух других: буз – «коза» и кашидан – «тянуть», «тащить», то есть буквально – «козлодрание». Игра напоминает поло, только вместо мяча используется обезглавленная козлиная туша. Правила просты: всадник (човандоз) должен схватить тушу и, удерживая ее как можно дольше, пройти через «ворота».
История скрывает от нас время возникновения бузкаши. В вопросе о том, когда или у какого народа зародилась эта игра, единого мнения нет. Французский писатель Жозеф Кессель в романе о бузкаши «Всадники», экранизированном в 1971 году в Голливуде, высказывал самую популярную версию происхождения – монгольскую: «Воины Чингисхана принесли эту игру во все страны, где побывали их кони. И до сих пор, семь веков спустя, она сохранилась на наших равнинах такой же, какой была в те древние времена».
Стать участником соревнований непросто: длительная упорная подготовка требуется и от человека, и от животного. Первый шаг к участию в бузкаши – покупка лошади. Удовольствие не из дешевых: от полутора тысяч долларов за годовалого жеребенка до 70 тысяч – за опытного титулованного коня. Добавьте к этому уход за животным, который обойдется минимум в три тысячи долларов в год. Второй шаг – подготовка лошади. В июне или июле ее запирают в конюшне, начинается «горячий» этап подготовки – период усиленного откорма, который длится около 40 дней. Основа рациона – ячмень, добавки – морковь, зеленые яблоки, витаминные смеси с микроэлементами. Говорят, что конь становится «горячим», когда его бока лоснятся. Иногда для проверки на холку льют воду. Если она стекает по позвоночнику, как по желобу, не растекаясь по бокам, значит, лошадь готова к переходу на «холодный» этап, когда тренируют мускулатуру и дыхание.
В следующие 40 дней кормежку постепенно сокращают и приступают к прогулкам во дворе вокруг столба, который называют яккамех («один гвоздь»). Через 15–20 дней коня начинают уводить – тихим шагом – метров на двести от дома, постепенно увеличивая дистанцию. Когда мышцы животного окрепнут, проводят учебные скачки, на которые собирается с десяток участников. Лошадь приучают к козлиной туше и к самой игре. К концу октября – началу ноября животное обычно готово к бузкаши.
В Таджикистане игры проходят с ноября по март. Теплое время года не годится: лошади не в состоянии скакать на жаре по твердой, как асфальт, почве. В соревнованиях принимают участие разные породы – локайские, таджикские, новокиргизские, прибалтийские, орловские рысаки. Маленькие лошадки скоростные, им легко дается бег по холмам. Тяжеловесы хорошо выдерживают осенне-весеннюю распутицу, когда под ногами раскисшая глина.
В поисках животных с оптимальным для козлодрания сочетанием качеств местные коневоды скрещивают арабских скакунов, английских чистокровных или российских жеребцов с местными кобылами. «В первом поколении получается гибрид, в котором бурно проявляется гетерозис, превосходство лучших из родительских форм по общей жизнеспособности, энергии роста, размерам тела, выносливости, – объясняет мне душанбинский ветеринар, профессор Ибрагим Шодмонов. – Второе поколение смешивают только с чистой породой. Полукровок между собой не скрещивают».
Ибрагим отдает предпочтение так называемым таджикским лошадям – это помесь локайской (50%), английской и арабской (по 25%) пород. Высота в холке таджикской лошади 160 сантиметров: если животное выше, то всаднику трудно дотянуться до козлиной туши, распростертой на земле. Кстати, поднять тушу можно одним из двух способов: без петли, если козел был невелик, и с петлей – если он весил 60–80 килограммов. Зрители любят игры погорячее, без петли.
Подавляющее большинство зрителей – люди деревенские, не избалованные театрами и концертами. Бузкаши для них не просто зрелище, а мегапраздник. С раннего утра в назначенный день болельщики спешат занять лучшие места – расстилают принесенные из дома ковровые дорожки, раскладывают матрасы. С термосами и лепешками люди располагаются на трибунах-холмах, окружающих мало-мальски ровную площадку, которой предназначено играть роль стадиона.
Пока игра не началась, они могут посидеть спокойно, потягивая чай и разглядывая прибывающие грузовики с лошадьми и контейнеры с подарками. Во время козлодрания все зрители на ногах: во-первых, чтобы следить за игрой, во-вторых, чтобы в случае чего успеть удрать от разгоряченных лошадей. Игра бузкаши настолько азартна, что всадники-човандозы ничего, кроме козлиной туши, не видят, то и дело галопом влетая в зрительские зоны. Происходит это в среднем каждые 15–20 минут. Мне самой не раз доводилось участвовать в забаве «успей удрать» – ощущения незабываемые.
Три часа от Душанбе по нормальной дороге плюс два часа сумасшедшей тряски по холмам-косогорам – и вот я в селе Балджувон Хатлонской области. Здесь давно не было дождей, и за нашим автомобилем тянется плотный шлейф пыли. Со мной в машине главный судья соревнований Хушмурод, поэтому нас встречает сам хозяин бузкаши. Он из тех людей с широкой душой, которые еще попадаются на Востоке. Разделить с другими радость по случаю рождения сына или внука для них нечто само собой разумеющееся. Так почему бы не устроить людям праздник – бузкаши? Конечно, если средства позволяют – все расходы, в том числе и на подарки победителям, лягут на плечи организатора. Чем дороже подарки, тем масштабнее игра. За два-три дня до очередного соревнования судья оповещает участников, информируя их в том числе и о цене вопроса. Козлы, бараны и ковры с одеялами – дело обычное, стоят на кону в любой игре. Но бывает, что разыгрываются автомобили, верблюды, лошади, яки. Балджувонская бузкаши оказалась не очень богатой. Но от этого игра не стала менее интересной для всех.
День выдался не по-осеннему солнечный и теплый. Приехали торговцы с самбусой (так здесь называют самсу) и минералкой – тут же выстроилась очередь. За пять ежегодных поездок я не встретила ни одного таджика, который бы не любил эти треугольные, с мясом, пирожки из слоеного теста. Пацаны постарше забрались на борт грузовика – оттуда лучше и безопаснее смотреть, маленькие же просто залезли, как кошки, на дерево.
С шутками и песнями появился на поле Хушмурод. Хороший судья не только ведет счет игры – он контролирует ее настроение. Хушмурод именно такой. Накануне вечером мы с ним разучили два куплета «Ой, мороз, мороз», и теперь ему было чем удивить публику. Следом за судьей бежал худощавый парень, оравший во все горло: «Сееемичка! Сееемичка!» Но его крики утопали в откровениях Хушмурода про «жену ревнивую».
Вдруг я заметила на краю поля кентавра с красным флагом – именно это мифическое существо мне напомнил силуэт всадника в зеленом национальном халате. Полы его одежды так плавно соединялись с крупом лошади, что две фигуры слились в одно целое, а пыль из-под копыт лишь добавляла таинственности образу.
Игра началась, когда «кентавр» занял место между двух старых шин. Он служил ориентиром для човандозов: по его флагу те определяли, где находятся ворота. Ворота в бузкаши расположены по обеим сторонам поля, только выглядят иначе, чем, скажем, футбольные. Это две длинные палки, связки воздушных шаров, пара шин или просто круг, начерченный на земле. Верхние ворота, расположенные, как правило, где-нибудь на пригорке, – главные, предназначенные для опытных спортсменов. Нижние, более легкодоступные, – для начинающих.
Состязания начинаются с вбрасывания козлиной туши в нижние ворота. Профессионалы ждут этого момента: на данном этапе игры именно они должны доставить обезглавленного козла к верхним воротам, забросив тушу в строго определенную зону. Потом приходит черед начинающих: их задача – забить «гол» в нижние ворота. И необязательно в «яблочко» – достаточно попасть куда-то рядом. Приз за победу в нижних воротах обычно не превышает сотни долларов, за верхние, более сложные, и цена выше. В начале каждого раунда судья объявляет приз: участники всегда знают, за что бьются. Количество раундов ограничено количеством призов.
Обычно игры продолжаются по пять-семь часов. В одиночку выиграть невозможно, поэтому човандозы создают небольшие команды – от пяти до десяти человек. Когда човандоз завладевает козлиной тушей, другие участники команды стараются оттеснить соперников, открывая ему дорогу к воротам. Обычно всадник держит козла руками и ногами: просовывает ногу козла себе под бедро, крепко прижимая ее к боку лошади. Часто два всадника одновременно держат тушу и на скаку пытаются вырвать ее друг у друга.
Я давно хотела познакомиться с семьей, все члены которой были бы увлечены бузкаши. И вот мне повезло. Несколько поколений мужчин в семье Умарали были човандозами. В свое время дед Умарали наставлял внука: «Как бы ни сложилась твоя жизнь, постарайся держать в доме хотя бы одну лошадь. Человек – существо маленькое, он сам для себя сеет хлеб, сам его собирает, сам лепешки печет. У лошади же рот большой. Все, что ей нужно, даст человек. Но если лошадь в доме, беды не будет».
Умарали в 15 лет пошел по пути деда. Сегодня он уже и сам стал дедом, но любимой игре не изменяет, участвует и еще побеждает в соревнованиях. Оба сына Умарали човандозы. Старший, Курбонали, очень сильный спортсмен, пятый по рейтингу в Таджикистане. Из Балджувона он привез двух баранов, козла, три ковра и 300 сомони (чуть больше 60 долларов) в придачу. Нурали, второй сын Умарали, пришел в бузкаши только пять лет назад. Раньше он работал на старшего брата – был у него конюхом и тренером. В межсезонье Нурали трудится в России – и очень скучает по лошадям.
Вся большая семья Умарали живет под одной крышей. Общий бюджет (призовые животные поступают в распоряжение отца), общее хозяйство. В маленьком дворе повсюду лошади: взрослые, жеребята и даже плюшевые лошадки-качалки для самых маленьких членов семьи, которых сызмальства приучают к конному спорту. Но неизвестно, смог бы Умарали жить только бузкаши, если бы не спонсоры.
Как правило, победа в бузкаши — результат совместных усилий богатых любителей древнего спорта и бедных спортсменов. Согласно стандартному договору, участник получает от спонсора коня и премиальные — чтобы хватило на жизнь и подготовку к новому сезону.
— Кому достается приз в случае победы? — спрашиваю я Умарали, сидя у него в гостях.
— Човандозу, конечно! Спонсору грех забирать призы. Спортсмен для него зарабатывает престиж, делает ему рекламу. И лошади растут в цене. Хотя… — Умарали разламывает хлеб и аккуратно раскладывает его по клеенчатому дастархану, — встречаются спонсоры — «крысы», но таких немного. Наши спонсоры — хорошие люди. Вот недавно для Курбонали привезли из Афганистана шубу за 700 долларов.
— Как човандоз и спонсор находят друг друга?
— На игре. После каждого раунда судья объявляет победителя. Все запоминают имя. Вот так выиграешь несколько раз подряд, и спонсор сам объявится.
Побывав на тренировочных играх в окрестностях Душанбе, я познакомилась с одним из таких людей. Игры проходили на территории, принадлежавшей, как и стоящие рядом конюшни, Хуршеду Машрабову. Хаджи Хуршед — и спонсор, и човандоз одновременно. У него своя команда из пяти человек, которая входит в сборную Таджикистана по бузкаши. Для участия в играх и скачках всегда готовы полтора десятка лошадей. Есть среди них и арабские скакуны, и помесь английской чистокровной с орловским рысаком. Но любимец Хуршеда — рыжий Камон таджикской породы. Пять лет назад спортсмен выиграл этого коня в бузкаши. Теперь они лучшие друзья. На мой вопрос, зачем ему все это, хаджи Хуршед отвечает с искренним недоумением: «Как это «зачем»? Ради кайфа!»
Чтобы поверить его словам, надо хоть раз побывать на играх бузкаши. Я поверила.