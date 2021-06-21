Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Экомарафон «#ЯБерегуПланету»
Жизнь планеты

«Человеческая катапульта» – экстремальный аттракцион в Дубае: видео

Анастасия Баринова
21 июня 2021
/upload/iblock/42b/42b025dd6e339f9bc18f958e75764c04.jpg
Фото: Negative4 Productions/Youtube
/upload/iblock/9cd/9cdc59d43910f27fed055172b66e51ad.jpg
Фото: Negative4 Productions/Youtube
/upload/iblock/5d4/5d4bb503af42976e8afd4458c3429b0e.jpg
Фото: Negative4 Productions/Youtube
/upload/iblock/f60/f6003248789856ac95cec9affb10305e.jpg
Фото: Negative4 Productions/Youtube
В Объединенных Арабских Эмиратах ждут любителей острых ощущений: в Дубае появился аттракцион, катапультирующий человека со скоростью до 200 км/ч.

Создателями экстремального развлечения стали бейсджамперы Крис Макдугалл (Chris McDougall) и Джимми Паучерт (Jimmy Pouchert). Аттракцион, похожий на рогатку и напоминающий известную игру Angry Birds, позволяет запускать людей в воздух со скоростью 200 километров в час. Человека прикрепляют на специальный поддон эластичной веревкой, а затем отправляют в полет. На растянутый батут экстремал приземляется при помощи парашюта.

Во время разгона человек испытывает такие же перегрузки, как и летчик, исполняющий фигуру высшего пилотажа. Авторы «человеческой катапульты» опробовали свое изобретение первыми, а после «рогатка» стала доступна к приему всех желающих.

Познакомьтесь с самыми страшными аттракционами мира.

рекомендации
Карта, Россия

8 нетуристических мест заповедной Сибири

Звезда

Самая длинная в мире водная горка

Звезда

Самое высокое в мире колесо обозрения построят на Пхукете

Автомобиль

Московский бит: путешествуем с Gett

Листья

Отдых в гармонии с природой: как развивается Красная Поляна