«Человеческая катапульта» – экстремальный аттракцион в Дубае: видео

Создателями экстремального развлечения стали бейсджамперы Крис Макдугалл (Chris McDougall) и Джимми Паучерт (Jimmy Pouchert). Аттракцион, похожий на рогатку и напоминающий известную игру Angry Birds, позволяет запускать людей в воздух со скоростью 200 километров в час. Человека прикрепляют на специальный поддон эластичной веревкой, а затем отправляют в полет. На растянутый батут экстремал приземляется при помощи парашюта.