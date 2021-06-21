«Человеческая катапульта» – экстремальный аттракцион в Дубае: видео

В Объединенных Арабских Эмиратах ждут любителей острых ощущений: в Дубае появился аттракцион, катапультирующий человека со скоростью до 200 км/ч.
Создателями экстремального развлечения стали бейсджамперы Крис Макдугалл (Chris McDougall) и Джимми Паучерт (Jimmy Pouchert). Аттракцион, похожий на рогатку и напоминающий известную игру Angry Birds, позволяет запускать людей в воздух со скоростью 200 километров в час. Человека прикрепляют на специальный поддон эластичной веревкой, а затем отправляют в полет. На растянутый батут экстремал приземляется при помощи парашюта.
Во время разгона человек испытывает такие же перегрузки, как и летчик, исполняющий фигуру высшего пилотажа. Авторы «человеческой катапульты» опробовали свое изобретение первыми, а после «рогатка» стала доступна к приему всех желающих.
Познакомьтесь с самыми страшными аттракционами мира.