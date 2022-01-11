Человекоподобные роботы появятся в российских ТЦ и МФЦ

В России создали новую модель человекоподобного робота Robo-C-2. Устройство оснащено подвижными руками, имитирующими человеческую жестикуляцию, и способно взаимодействовать с аудиторией, сообщает «Российская газета».
Компания «Промобот», создавшая робота, отмечает, что разработка модели заняла восемь месяцев. Робот получил сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет более ярко выражать эмоции, а также новую технологию изготовления силиконовой кожи, что позволяет ей обладать большей эластичностью.
«Руки робота способны выдержать нагрузку до килограмма, он может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника. Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального ПО, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне – можно попросить робота сделать жест, например помахать рукой, и по команде инженера разработчика», – рассказал директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев.
По его словам, в скором времени робот сможет писать на различных языках и рисовать. Всего новая модель способна воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека.
Кивокурцев отметил, что роботы Robo-C-2 в скором времени появятся в торговых центрах (ТЦ), многофункциональных центрах (МФЦ) и музеях.