Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic Россия №215, декабрь 2021-январь 2022
National Geographic Traveler № 4 (81), декабрь 2021 – февраль 2022
Жизнь планеты

Человекоподобные роботы появятся в российских ТЦ и МФЦ

National Geographic Россия
11 января 2022
001.jpg
Фото: «Промобот»
Они созданы робототехнической компанией из Перми, а их жестикуляция и мимика очень напоминает человеческую.

В России создали новую модель человекоподобного робота Robo-C-2. Устройство оснащено подвижными руками, имитирующими человеческую жестикуляцию, и способно взаимодействовать с аудиторией, сообщает «Российская газета».

Компания «Промобот», создавшая робота, отмечает, что разработка модели заняла восемь месяцев. Робот получил сервоприводы нового типа, широкий диапазон регулирования микромимики, который позволяет более ярко выражать эмоции, а также новую технологию изготовления силиконовой кожи, что позволяет ей обладать большей эластичностью.

«Руки робота способны выдержать нагрузку до килограмма, он может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника. Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального ПО, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне – можно попросить робота сделать жест, например помахать рукой, и по команде инженера разработчика», – рассказал директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев.

По его словам, в скором времени робот сможет писать на различных языках и рисовать. Всего новая модель способна воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека.

Кивокурцев отметил, что роботы Robo-C-2 в скором времени появятся в торговых центрах (ТЦ), многофункциональных центрах (МФЦ) и музеях.

рекомендации
Карта, Россия

Открой свою Россию: какое направление признали «Маршрутом ярких впечатлений»

Древний храм

Маршрут построен: музейные истории за границами столиц

Снег, снежинка, холод

10 мест России для лучшего зимнего отдыха

Новогодняя елка, рождественская елка, Рождество, Новый год, ель

Разделяй и празднуй: насколько экологичны ваши праздничные привычки?