Человекоподобные роботы появятся в российских ТЦ и МФЦ

«Руки робота способны выдержать нагрузку до килограмма, он может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника. Процесс передачи команд в руку реализован с помощью скриптов. Скрипты создаются с помощью специального ПО, в котором работают наши инженеры. Возможны три режима: базовая жестикуляция при общении, движения по команде извне – можно попросить робота сделать жест, например помахать рукой, и по команде инженера разработчика», – рассказал директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев.

По его словам, в скором времени робот сможет писать на различных языках и рисовать. Всего новая модель способна воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека.

Кивокурцев отметил, что роботы Robo-C-2 в скором времени появятся в торговых центрах (ТЦ), многофункциональных центрах (МФЦ) и музеях.