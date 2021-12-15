Чем древние фаллосы удивили ученых

На юге Эфиопии, в зоне Гедео, названной так в честь местного народа, самая большая концентрация мегалитических стел в Африке. Здесь на 60 участках расположено около 10 тысяч памятников.

Камни различаются по форме и размеру, а об их назначении эксперты до сих пор спорят. Некоторые считают, что стелы служили маркерами захоронений, а другие полагают, что они ставились в честь каких-либо значимых достижений.

До сих пор единственную попытку определить возраст стел предпринимали французские ученые в 1990-х годах. Так они выяснили, что памятники Тутот Фела на археологическом участке Сакаро Содо в северной части Гедео относятся примерно к 1100 году нашей эры.

В новом исследовании ученые из Университета штата Вашингтон использовали усовершенствованное радиоуглеродное датирование, чтобы определить точную дату изготовления мегалитов.