Чем древние фаллосы удивили ученых

На юге Эфиопии, в зоне Гедео, названной так в честь местного народа, самая большая концентрация мегалитических стел в Африке. Здесь на 60 участках расположено около 10 тысяч памятников.
Камни различаются по форме и размеру, а об их назначении эксперты до сих пор спорят. Некоторые считают, что стелы служили маркерами захоронений, а другие полагают, что они ставились в честь каких-либо значимых достижений.
До сих пор единственную попытку определить возраст стел предпринимали французские ученые в 1990-х годах. Так они выяснили, что памятники Тутот Фела на археологическом участке Сакаро Содо в северной части Гедео относятся примерно к 1100 году нашей эры.
В новом исследовании ученые из Университета штата Вашингтон использовали усовершенствованное радиоуглеродное датирование, чтобы определить точную дату изготовления мегалитов.
По итогам анализа исследователи отодвинули дату возведения самых ранних монолитов на тысячелетие — в I век нашей эры. Также удалось понять, где древние строители брали камень для памятников.
Хотя о населении региона Сакаро-Содо на рубеже первого тысячелетия известно мало, можно предположить, что уточненные даты возведения стел совпадают с одомашнниванием животных в регионе и началом более сложных социальных и экономических взаимоотношений.
Политическая ситуация и эскалация пандемии COVID-19 в Эфиопии затрудняют расследование в ближайшем будущем, у исследователей есть несколько проектов, которые они надеются продолжить как можно скорее.
Один проект предполагает дополнительные археологические исследования на других стелах в этих местах с коллегами из Университета Аддис-Абебы. Исследователи надеются, что памятники получат статус всемирного наследия ЮНЕСКО, что, в свою очередь, поможет Эфиопии в получении доходов от туризма и станет важным экономическим фактором для страны.