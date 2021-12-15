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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Чем древние фаллосы удивили ученых

National Geographic Россия
15 декабря 2021
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Фото: Wikimedia Commons
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Фото: Ashenafi Zena
Что это такое — ясно с первого взгляда. Для чего они и почему их так много — вот с этим сложнее.

На юге Эфиопии, в зоне Гедео, названной так в честь местного народа, самая большая концентрация мегалитических стел в Африке. Здесь на 60 участках расположено около 10 тысяч памятников.

Камни различаются по форме и размеру, а об их назначении эксперты до сих пор спорят. Некоторые считают, что стелы служили маркерами захоронений, а другие полагают, что они ставились в честь каких-либо значимых достижений. 

До сих пор единственную попытку определить возраст стел предпринимали французские ученые в 1990-х годах. Так они выяснили, что памятники Тутот Фела на археологическом участке Сакаро Содо в северной части Гедео относятся примерно к 1100 году нашей эры.  

В новом исследовании ученые из Университета штата Вашингтон использовали усовершенствованное радиоуглеродное датирование, чтобы определить точную дату изготовления мегалитов. 

«Они входят в число самых малоизученных археологических памятников в мире. Столько памятников на такой маленькой территории — поразительное зрелище. Глядя на камни, многие из которых упали на землю, а некоторые раскололись на куски, я сменил тему диссертации: вместо пещер на юге Эфиопии буду изучать их», — Ашенафи Зефа, ведущий автор исследования.

По итогам анализа исследователи отодвинули дату возведения самых ранних монолитов на тысячелетие — в I век нашей эры. Также удалось понять, где древние строители брали камень для памятников.

Хотя о населении региона Сакаро-Содо на рубеже первого тысячелетия известно мало, можно предположить, что уточненные даты возведения стел совпадают с одомашнниванием животных в регионе и началом более сложных социальных и экономических взаимоотношений.

Почему это исследование важно? Оно может пролить новый свет на то, как жили первые люди в этой области, каковы были их культурные и социальные обычаи», — Эндрю Дафф, соавтор исследования.

Политическая ситуация и эскалация пандемии COVID-19 в Эфиопии затрудняют расследование в ближайшем будущем, у исследователей есть несколько проектов, которые они надеются продолжить как можно скорее.

Один проект предполагает дополнительные археологические исследования на других стелах в этих местах с коллегами из Университета Аддис-Абебы. Исследователи надеются, что памятники получат статус всемирного наследия ЮНЕСКО, что, в свою очередь, поможет Эфиопии в получении доходов от туризма и станет важным экономическим фактором для страны.

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