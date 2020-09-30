Чем пользовались люди до изобретения туалетной бумаги

Самое начало пандемии коронавируса было отмечено взрывным ростом спроса на туалетную бумагу. В некоторых местах ажиотаж перерос в панику (в 911 даже поступил звонок с сообщением о пустых полках), а в Гонконге вооруженные люди даже похитили 600 рулонов средства «первой необходимости». Но хотя туалетная бумага существует в Европе по крайней мере с XVI века нашей эры, а в Китае – еще со второго века до нашей эры, миллиарды людей не используют ее даже сегодня.

Чем же раньше люди замещали туалетную бумагу после похода в уборную? Ответы искала Сьюзан Моррисон, профессор средневековой литературы в Техасском государственном университете и автор подробной книги об «экскрементах в Средневековье».

Как отмечает Сьюзан Моррисон, археологических свидетельств заменителей туалетной бумаги в древние времена не так много. «Большей части материала у нас нет, потому что он органический и давно пропал», – говорит она.

Тем не менее, экспертам удалось найти некоторые образцы – в том числе некоторые со следами фекалий – и изображения предшественников туалетной бумаги в искусстве и литературе. Оказалось, что на протяжении всей истории люди использовали для подтирания после туалета все, что под руку попадалось: от кукурузных початков и снега до, собственно, своих рук.

Согласно исследованию, опубликованному в Journal of Archaeological Science: Reports в 2016 году, одним из старейших материалов для этих целей является китайская гигиеническая палочка, датируемая двумя тысячами лет назад. Гигиенические палочки, также называемые бамбуковыми палочками, представляли собой деревянные или бамбуковые палочки, обернутые тканью.

В греко-римский период с 332 г. до н.э. по 642 г. н.э. греки и римляне подтирались после акта дефекации губкой на палочке с пугающим названием ксилоспонгий (или терсориум). Ксилоспонгий с губкой на одном конце стоял в общественных туалетах для всеобщего пользования. Люди очищали ксилоспонгий, окуная его в ведро с соленой или уксусной водой или погружая в проточную воду, которая текла в водостоке под каменными сидениями унитазов. Некоторые ученые возражают, что терсориум мог использоваться не для подтирания, а для чистки самих туалетов.