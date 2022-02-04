Чем проживание в небоскребах может быть опасно для здоровья

По словам врачей, долгое пребывание в таких зданиях может негативно повлиять на сердечно-сосудистую систему.

Российские врачи назвали проживание в небоскребах опасным для здоровья. Выбор такого жилья может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе, работе внутренних органов или даже спровоцировать психические расстройства.

Как отметил главный врач «Инвитро-Москва» Сергей Хомяков, находиться в небоскребах, то есть, зданиях высотой не менее 100 метров, несколько дней или даже месяцев можно без вреда для организма. Однако постоянное проживание в них может привести к серьезным проблемам. Это происходит из-за большого скопления людей, неблагоприятной визуальной среды и подсознательного страха большой высоты.

Фото: Юлия Батурина

При подъеме на скоростных лифтах может закладывать уши, что связано с резкими перепадами атмосферного давления. А низкочастотные инфразвуковые колебания, свойственные для высоток, могут негативно влиять на работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Это может проявляться в виде тошноты, головокружения, чувства страха, а также болей в сердце или животе.

Кроме того, в небоскребах обычно не открываются окна, и приток воздуха там идет только по системе вентиляции — а это чревато быстрым распространением инфекций, заключил врач.

Кандидат медицинских наук, врач-терапевт Алексей Хухрев считает, что проживание в небоскребах в первую очередь будет некомфортным для людей, страдающих проблемами со средним ухом. Им лучше выбирать квартиры в других домах — или, по крайней мере, на нижних этажах.

Алексей Хухрев кандидат медицинских наук, врач-терапевт «Высоты в 100 метров достаточно для значимого перепада давления. И если у человека плохо работает клапан, выравнивающий давление между средним ухом и атмосферным воздухом или придаточными пазухами, он может испытывать дискомфорт и даже боль, поднимаясь на лифте. Это может быть существенным ограничивающим моментом».

Также, добавляет Хухрев, жильцы могут столкнуться с трудностями в случае отключения лифтов: особенно тяжело подниматься на верхние этажи будет людям с заболеваниями сердца.

Все остальные, считает врач, вполне могут жить в небоскребах — к большой высоте и другим особенностям зданий вполне можно приспособиться.

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