Через 3 года в стратосфере можно будет сыграть свадьбу

В июне компания Space Perspective объявила о старте продаж мест на аппарате «Нептун», который с 2024 года будет отправлять туристов в стратосферу на границу с космосом.
Всего за месяц все билеты с фиксированной стоимостью $125 000 были распроданы, и теперь места бронируются на 2025 год. В Space Perspective отметили, что в числе заявок оказались многочисленные групповые мероприятия, в том числе несколько свадеб.
Компания из Флориды планирует доставлять туристов в стратосферу на высокотехнологичной версии воздушного шара с пилотом и герметичной капсулой, подвешенной на огромном дирижабле.
В ходе шестичасового полета пассажиры плавно поднимутся на высоту до 30 км и будут иметь два часа, чтобы насладиться панорамным видом из кабины, прежде чем аппарат совершит двухчасовой спуск в океан, где он безопасно приводнится. До берега пассажиров доставят на теплоходе.
Капсула, где будут находиться пассажиры, имеет пять метров в диаметре, а шар из тонкого полиэтиленового материала имеет диаметр 100 метров в полностью надутом состоянии. Для наполнения шара будет использоваться водород.
В распоряжении пассажиров будут комфортные кресла, бар с закусками, система связи Wi-Fi с возможностью прямой трансляции, панорамные окна на 360 градусов и туалет под палубой.
На прошлой неделе в космос на собственной ракете отправился миллиардер и основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон. На 20 июля запланирован суборбитальный полет ракеты New Shepard от Blue Origin. На борту корабля будут находиться основатель компании Джефф Безос, его брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк и 18-летний Оливер Дэмен.