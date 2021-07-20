Через 3 года в стратосфере можно будет сыграть свадьбу

В июне компания Space Perspective объявила о старте продаж мест на аппарате «Нептун», который с 2024 года будет отправлять туристов в стратосферу на границу с космосом.

Всего за месяц все билеты с фиксированной стоимостью $125 000 были распроданы, и теперь места бронируются на 2025 год. В Space Perspective отметили, что в числе заявок оказались многочисленные групповые мероприятия, в том числе несколько свадеб.

Компания из Флориды планирует доставлять туристов в стратосферу на высокотехнологичной версии воздушного шара с пилотом и герметичной капсулой, подвешенной на огромном дирижабле.

В ходе шестичасового полета пассажиры плавно поднимутся на высоту до 30 км и будут иметь два часа, чтобы насладиться панорамным видом из кабины, прежде чем аппарат совершит двухчасовой спуск в океан, где он безопасно приводнится. До берега пассажиров доставят на теплоходе.