Чернобыль может получить статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО

Из-за взрыва в четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС в апреле 1986 года часть территории Украины и прилегающая территория Белоруссии подверглись радиационному загрязнению, что привело к созданию зоны отчуждения, площадь которой сопоставима с Люксембургом. По заявлению властей Украины, еще как минимум 24 тысячи лет здесь будет опасно селиться, хотя чуть более ста человек продолжают жить на территории десятков деревень и небольших городов, несмотря на радиационную угрозу.

В 2019 году зону отчуждения посетили 124 тысячи туристов, включая 100 тысяч иностранцев, которые приехали сюда после выпуска одноименного сериала на канале HBO. Придание Чернобылю статуса Всемирного наследия ЮНЕСКО позволит превратить зону отчуждения в «место памяти», которое будет напоминать о недопущении подобных катастроф в будущем, отмечает Александр Ткаченко, министр культуры и информационной политики Украины.

В 2016 году завершилось возведение гигантского защитного купола над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, и теперь это место можно считать относительно безопасным на ближайшие сто лет — это позволит привлекать сюда до миллиона посетителей ежегодно.

Правительство намерено предложить определенные объекты в этой зоне в качестве объекта культурного наследия до марта, но окончательное решение может быть принято не позднее 2023 года.