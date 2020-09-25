Черный Шак: пес-легенда, воплотившийся в «Собаке Баскервилей»

С давних времен в Англии существует легенда об огромном черном псе с мерцающими красными глазами, который появляется ночью. Этого пса прозвали Черный Шак. Согласно легенде, путник, что оказался ночью в сельской местности восточной Англии, слышит шаги громадных лап Черного Шака рядом с собой, а затем видит, как два красных глаза смотрят на него из темноты. Обычно этот пес не нападает, однако его появление — знак того, что встретивший его умрет в течение года.

Несмотря на то, что это легенда, встречи с демоническим псом в восточной Англии фиксировались постоянно. Например, в конце 19 века матросы подобрали у побережья мальчика, который заплыл в море, спасаясь от Черного Шака. А в 1970 году в местной прессе начали писать о необычайно большой собаке, что была замечена на побережье близ английского города Грейт-Ярмут.

Легенда о Черном Шаке привлекла внимание и Артура Конан Дойля. Однажды во время игры в гольф в графстве Норфолк друг писателя журналист Бертрам Флетчер Робинсон рассказал ему местное предание, а также о том, что Черного Шака часто видели неподалеку от гостиницы, где они остановились, и у соседнего поместья Кромер-холл.

Вскоре после этого, Артур Конан Дойль сочинил очередную повесть о Шерлоке Хомсе, в которой знатную семью преследовал пес с мерцающими в темноте глазами. А фамилию Баскервиль писатель позаимствовал у кучера хозяина поместья Кромер-холл. Так Черный Шак стал известен всему миру под именем «Собака Баскервилей».

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