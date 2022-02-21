Чистый взгляд на мир: наш экологичный фотопроект с Calvin Klein

Мы выдали фотографам флаконы парфюмерной воды CK EVERYONE, и попросили взглянуть через их призму на красоту природы. Вам выбирать, какой снимок получился лучше – мы опубликуем его в нашем журнале.

Практически всё, что мы потребляем, в долгосрочной перспективе оказывает влияние на окружающую среду, да и изменения климата своих темпов не сбавляют. Ледники тают уже даже на вершине Эвереста, пластик, как вирус, путешествует на тысячи километров, а золотая лихорадка загрязнет ртутью нетронутые тропические леса. Вот почему так важно обращать внимание на экологические проблемы и дорожить красотой собственной страны, богатой природными ресурсами и нетронутыми местами с первозданной природой.

Мы вместе с Calvin Klein Fragrances представляем специальный проект «Чистый взгляд на мир», который призван показать, что красота может быть осознанной. Этот проект задуман как метафоричный визуальный рассказ, призванный через фотографию показать, каким именно должен быть истинный взгляд на наш мир, формирующий чистое и бережное отношение к природе, где мы, люди – лишь часть огромной мировой экосистемы.

Мы пригласили поучаствовать в проекте девять фотографов. Каждый из них снимает в определенном жанре: анималистику, landscape, макро. Но что будет, если дать им минималистичный стеклянный флакон с экологически чистым ароматом и попросить сделать фотографию? Для нас это символично: стеклянный флакон и упаковка изготовлены с использованием переработанных материалов, а значит, это еще один маленький шаг к осознанному потреблению.

Мы уже получили первые кадры от трех фотографов и предлагаем вам выбрать, какая фотография получилась лучше других. В течение следующих недель вы определите, кто победил в конкурсе, и чья работа будет опубликована в журнале National Geographic Россия.

Так, фотограф Юрий Югансон отправился с флаконом парфюмерной воды на мыс Херсонес в Крыму. Вот что у него получилось:

Фото: Юрий Югансон

Мыс Херсонес – самая западная точка Севастополя. После него – только открытое море. Это одно из любимых мест горожан, особенно тех, кто любит дикие пляжи. На самой оконечности мыса расположен Херсонесский маяк, который светит морякам уже более двухсот лет.

На скалистом побережье с недавних пор появилась ещё одна достопримечательность – «петроглифы мыса Херсонес» – вырезанные в камне фигуры рыб, грифонов, якорей и древних судов. Это дело рук одной семьи из России, приезжающих сюда и каждый год обновляющих наскальную живопись.

«Как мне показалось, ароматы парфюма CK Everyone полностью соответствуют этому месту: сочетание свежести, тайны и связи времён», – Юрий Югансон.

Фотограф Алексей Данилкин отправился со своим флаконом в настоящие джунгли Кавказского заповедника.

Фото: Алексей Данилкин

Тисо-Самшитовая роща – сказочное место охраняемое Кавказским заповедником. В этом году исполняется 10 лет экологической катастрофе, произошедшей при подготовке города к Олимпиаде 2014 года. При благоустройстве территорий Олимпийского парка по невнимательности был завезён самшит, зараженный личинками бабочки-огневки, не имеющей на территории Сочи естественных врагов. В результате этой ошибки на территории Кавказа был практически полностью уничтожен самшит.

С тех пор вековые самшиты покрылись густым мхом, придав самшитовым лесам сказочной мистичности, а Тисо-Самшитовая роща превратилась в памятник человеческой безответственности, напоминающий о том, насколько хрупка природа и как важно заботиться о её сохранности.

«При выборе места съёмки флакона CK EVERYONE я остановился на Тисо-Самшитовой роще, потому что Calvin Klein сконцентрирован на экологичности и важности бережного отношении к природе. Данный пример напоминает, что за сохранность природы ответственны как мы все вместе взятые, так и каждый из нас по отдельности», – рассказывает фотограф Алексей Данилкин.

А фотограф Елена Шевелева снимала зимнюю красоту Алтая:

Фото: Елена Шевелева

Елена Шевелева описывает свою алтайскую серию снимков без лишних слов: «Локация – cеверный мыс Телецкого озера. Температура на улице -22. Минимализм без лишних цветов. Ощущение холода и свежести».

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Парфюмерная вода CK Everyone - один из самых чистых ароматов в мире. Веганская формула на 77% состоит из ингредиентов натурального происхождения и натурального спирта. Стеклянный флакон и упаковка изготовлены с использованием переработанных материалов. Парфюмерная вода CK Everyone получила золотой сертификат программы Cradle to Cradle®, что укрепляет статус “чистого” аромата, который вносит положительный вклад в социальные, этические и экологические перемены нашего мира.