Что происходит, когда деревья сталкиваются с лавой

После извержения вулкана скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду, ее температура колеблется от 500 до 1200 ºC. Остывает горячий массив очень долго, продолжая при этом двигаться. Так, очередная фаза активности гавайского вулкана Килауэа пришлась на май 2016 года, и на протяжении последующих недель лава путешествовала по острову, пока не достигла океана в июле.

Деревья, которые попались ей по пути, были сожжены и превращены в зловещие мертвые столбы.