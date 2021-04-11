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National Geographic Россия №208, апрель 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
Как создаются корма для животных
Жизнь планеты

Что происходит, когда деревья сталкиваются с лавой

Анастасия Баринова
11 апреля 2021
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Фото: Hawaii Department Of Land And Natural Resources, Division Of State Parks
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Фото: Hawaii Department Of Land And Natural Resources, Division Of State Parks
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Фото: Hawaii Department Of Land And Natural Resources, Division Of State Parks
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Фото: Hawaii Department Of Land And Natural Resources, Division Of State Parks
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Фото: Pretzelpaws/Wikipedia
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Фото: Sean A. Clevenger/Wikipedia
Покинув недра вулкана, раскаленная лава продвигается по поверхности земли, постепенно остывая и принимая при этом самые разные формы. А что произойдет, если на ее пути окажется лес?

После извержения вулкана скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду, ее температура колеблется от 500 до 1200 ºC. Остывает горячий массив очень долго, продолжая при этом двигаться. Так, очередная фаза активности гавайского вулкана Килауэа пришлась на май 2016 года, и на протяжении последующих недель лава путешествовала по острову, пока не достигла океана в июле.

Деревья, которые попались ей по пути, были сожжены и превращены в зловещие мертвые столбы.

Между тем процесс сжигания деревьев заживо не совсем обычен, отмечает Huffington Post. Дело в том, что, несмотря на высокую температуру, лава не может полностью уничтожить древесину, пока из нее не улетучатся последние остатки влаги.

Это занимает продолжительное время, и очень часто к тому моменту, когда ствол достаточно высох, лава уже успела остыть. Внутренняя структура дерева более сухая, чем его кора, поэтому сначала растение выгорает изнутри. А в итоге остается обугленный остов-ствол, повторяющий форму исходного дерева. Некоторым лавовым деревьям удается даже продолжать свой рост, и, кроме того, на новой поверхности проклевываются растения, чьи семена были занесены ветром.

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Sean A. Clevenger/Wikipedia

Самым известным примером леса лавовых деревьев является парк на острове Гавайи — Lava Tree State Monument. Его создал в 1790 году все тот же вулкан Килауэа — один из самых активных в мире.

Посмотрите, как этот вулкан может «улыбаться».

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