Что происходит, когда деревья сталкиваются с лавой

После извержения вулкана скорость движения потока лавы может достигать нескольких метров в секунду, ее температура колеблется от 500 до 1200 ºC. Остывает горячий массив очень долго, продолжая при этом двигаться. Так, очередная фаза активности гавайского вулкана Килауэа пришлась на май 2016 года, и на протяжении последующих недель лава путешествовала по острову, пока не достигла океана в июле.
Деревья, которые попались ей по пути, были сожжены и превращены в зловещие мертвые столбы.
Между тем процесс сжигания деревьев заживо не совсем обычен, отмечает Huffington Post. Дело в том, что, несмотря на высокую температуру, лава не может полностью уничтожить древесину, пока из нее не улетучатся последние остатки влаги.
Это занимает продолжительное время, и очень часто к тому моменту, когда ствол достаточно высох, лава уже успела остыть. Внутренняя структура дерева более сухая, чем его кора, поэтому сначала растение выгорает изнутри. А в итоге остается обугленный остов-ствол, повторяющий форму исходного дерева. Некоторым лавовым деревьям удается даже продолжать свой рост, и, кроме того, на новой поверхности проклевываются растения, чьи семена были занесены ветром.
Самым известным примером леса лавовых деревьев является парк на острове Гавайи — Lava Tree State Monument. Его создал в 1790 году все тот же вулкан Килауэа — один из самых активных в мире.
Посмотрите, как этот вулкан может «улыбаться».