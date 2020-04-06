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Жизнь планеты

Что произойдет в случае крупного извержения Фудзиямы

06 апреля 2020
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Фото: Анастасия
Фудзияма
Фото: Guilhem Vellut / flickr.com
В худшем случае жизнь в Токио будет парализована за несколько часов.

Правительство Японии обнародовало результаты симуляции, показывающие, что может произойти, если случится извержение вулкана Фудзияма.

Проект был осуществлен Центральным советом по борьбе со стихийными бедствиями, который разработал модели, предсказывающие, к каким последствиям приведет извержение в основном кратере и почти сотне побочных кратеров и расщелин на склонах Фудзиямы.  

Согласно наихудшему сценарию, наружу вырвется около полумиллиарда кубических метров вулканического пепла, который накроет Токио и прилегающие районы, а лава может достигнуть внешних краев японской столицы.

Первые признаки выпадения пепла можно будет почувствовать через три часа, а через сутки после начала извержения жизнь в Токио будет парализована. Всего лишь пара сантиметров пепла, который покроет дороги, остановит движение всех двухколесных транспортных средств, а железнодорожное сообщение будет приостановлено практически сразу, поскольку даже небольшое количество пепла на рельсах сделает движение поездов небезопасным.

Кроме того, движение на дорогах станет невозможным из-за практически нулевой видимости. Даже 0,2 сантиметра выпавшего пепла сделает взлетно-посадочные полосы небезопасными для посадки самолетов.

Слой в пять сантиметров пепла сделает неработоспособными тепловые электростанции, а также вызовет перебои в подаче электроэнергии и работе мобильных операторов.

Одним из худших последствий станет поражение дыхательных путей у жителей. Особенная опасность грозит людям с такими заболеваниями, как астма. По оценкам исследователей, потребуется не менее трех дней и команда из 1000 бульдозеров, чтобы расчистить пути для машин скорой помощи.

За последние 5600 лет на горе Фудзияма произошло около 180 извержений, но большинство из них были небольшими и мало влияли на жителей близлежащих районов.

Последнее крупное извержение произошло в 1707 году. По оценкам ученых, тогда в воздух было выброшено около 800 миллионов кубических метров вулканического пепла, который оседал на землю в течение двух недель.

Исследователи отмечают, что моделирование призвано помочь органам власти подготовиться к возможной катастрофе и свести к минимуму возможный ущерб.

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