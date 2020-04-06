Что произойдет в случае крупного извержения Фудзиямы

Правительство Японии обнародовало результаты симуляции, показывающие, что может произойти, если случится извержение вулкана Фудзияма.

Проект был осуществлен Центральным советом по борьбе со стихийными бедствиями, который разработал модели, предсказывающие, к каким последствиям приведет извержение в основном кратере и почти сотне побочных кратеров и расщелин на склонах Фудзиямы.

Согласно наихудшему сценарию, наружу вырвется около полумиллиарда кубических метров вулканического пепла, который накроет Токио и прилегающие районы, а лава может достигнуть внешних краев японской столицы.

Первые признаки выпадения пепла можно будет почувствовать через три часа, а через сутки после начала извержения жизнь в Токио будет парализована. Всего лишь пара сантиметров пепла, который покроет дороги, остановит движение всех двухколесных транспортных средств, а железнодорожное сообщение будет приостановлено практически сразу, поскольку даже небольшое количество пепла на рельсах сделает движение поездов небезопасным.

Кроме того, движение на дорогах станет невозможным из-за практически нулевой видимости. Даже 0,2 сантиметра выпавшего пепла сделает взлетно-посадочные полосы небезопасными для посадки самолетов.