Круговорот Балаклавы. Как турецкое слово перекочевало в русский язык, потом в английский, а потом снова в русский

Слову «балаклава» больше сотни лет. Разумеется, город в Крыму, а ныне один из районов Севастополя, получил свое название (от турецкого «рыбье гнездо») гораздо раньше – в XV столетии. Но, если спросить, скажем, британцев, что такое balaclava, то большинство ответит: вязаный шлем, закрывающий шею. Этот головной убор популярен среди военнослужащих, спортсменов, а с середины 2010-х – в связи с акцией Pussy Riot – и среди радикальных феминисток и тех, кто их поддерживает. Но при чем тут предместье в Крыму?



В Крымскую войну 1853–1856 годов Севастополь упоминался в прессе чаще, чем сегодня Багдад или Триполи. А осенью 1854 года весь мир узнал и о Балаклаве: 25 октября в окрестностях города атака знаменитой Легкой бригады англичан на русские укрепления обернулась тяжелым поражением, элитные части британской кавалерии понесли катастрофические потери. Плачевно в том году обстояли дела у английских войск и со снабжением – совсем тяжело пришлось солдатам и офицерам с наступлением зимы. Вязание теплых вещей в пользу фронта стало тогда хорошим тоном в лондонских гостиных, и особенно эффективными оказались шлемы с прорезями для лица. «В последующих войнах, которые вела Великобритания, эти шлемы уже назывались балаклавами, и спрос на них был весьма высок», – отмечает Линда Ньюингтон из Саутгемптонского университета.



А в конце ХХ века круг замкнулся: «рыбьи гнезда» стали носить на голове бойцы российских подразделений специального назначения – так турецкое слово, ставшее российским топонимом, впоследствии позаимствованным англичанами, вернулось в новом значении в русский язык.