Что такое бантуризм и как он появился? Рассказываем вместе с самой высокогорной в мире мобильной баней «Мобиба»
Термины «Мобильная баня» и «Бантуризм» придумал новосибирский авиационный инженер Алексей Сычев, который в 2003 г. получил патент на полезную модель № 38111.
Тогда же в 2003 г. изделие «Мобильная баня инженера А. А. Сычева» победило в конкурсе «Новосибирская марка», который проводила администрация Новосибирска.
Сегодня «МОБИБА» (МОБИльные БАни) — это группа производственных компаний, которая серийно производит широкий ассортимент данной продукции и продает его по всему миру. На всей планете не осталось, пожалуй, ни одного континента или даже крупного острова, где бы не было продано хотя бы одной «Мобибы». Новая Зеландия, Австралия, Таиланд, Япония, Индия, Европа, Канада, США, Перу, Аргентина, Чили. Острова: Сардиния, Кипр, Мадагаскар, Гренландия. А недавно Мобиба достигла берегов Антарктиды.
Первоначально же идея заключалась в том, чтобы изобрести для земляков-сибиряков такую всепогодную быстросборную «палатку-грелку», чтобы можно было отдыхать когда угодно и где угодно. Невзирая на плохую погоду, снег, дождь, мороз, холодную воду. В Сибири купальный сезон это всего один месяц — июль. Но даже в июле в студеных реках Горного Алтая мало желающих поплавать. В Сибири множество потрясающих мест, но суровый климат становится преградой, холодовым барьером, отделяющим человека от этих красот.
Тогда Алексей Сычев сказал: «Если мы не можем согреть зимнее небо и наши холодные реки, — мы можем согреть самих себя. И тогда субъективное восприятие холода мы победим теплом своего тела».
Известно, что после жаркой парилки человеку хочется испытать ощущение прохлады. И он не только не боится искупаться в холодной реке, а даже сам хочет этого. После жаркой парилки человек с удовольствием готов постоять под дождем или снегом. Вот так мобильная баня стала не просто «баней», а инструментом для преодоления холодового барьера и развития внутреннего туризма.
В далеком 2001-м, когда создавались только первые прототипы, ныне Заслуженный изобретатель Российской федерации Алексей Александрович Сычев сам не мог ожидать, что его мобильная баня «Мобиба» (Mobiba) и новый вид отдыха «Бантуризм» найдут такой горячий отклик не только в России, но и по всему миру. Например, сегодня довольно много пользователей Мобибы в Калифорнии, Греции, Израиле, где климат вовсе не такой холодный, как в Сибири. Туристам в разных уголках планеты с разным цветом кожи понравилась идея погреться сначала в теплой и влажной мобильной русской бане, а потом купаться в озере, реке, океане.
Когда же леса, поля и моря были завоеваны, взор изобретателя устремился в горы. Туда, где много красивых, но труднодостижимых горных водопадов и озер. Туда, где нет автомобильных дорог, но каждый пейзаж достоин кисти художника. Это стало новым вызовом. Для горного бантуризма нужно, чтобы палатка-парилка была очень легкой. А банная печь для нее — не только легкой, но и способной обеспечить качественную банную атмосферу даже в высокогорье. Известно, что чем выше в горы, тем более разряженная атмосфера, а значит, меньше кислорода для горения. Потребовалось изобрести специальную сверхлегкую печь с турбонаддувом топки.
Прежде чем предложить данный товар покупателям, было решено его протестировать в экстремальных условиях. Международная группа, состоящая из дилеров компании Мобиба, вызвалась поставить новый мировой рекорд и совершить восхождение на Эльбрус. Чтобы там, на вершине, на высоте 5630 м. установить изделие «Мобиба РБ-5000» и продемонстрировать высокогорную Мобибу в действии. Если эта мобильная баня на крыше Европы, где даже для дыхания не хватает воздуха, будет штатно работать, то можно быть уверенным, что нет такого горного водопада, где обычные туристы не смогут ее использовать.
Вот имена этих героических людей, которые вовсе не являются профессиональными альпинистами: Анатолий Козлов и Денис Черновалов (Россия), Владислав Лукашевич (Беларусь), Роман Коваленко (Норвегия).
Это первая в мире баня, которая была установлена на вершине Эльбруса. И это официально зарегистрированный рекорд России и международный рекорд. Эти люди не только подняли баню выше облаков, на знаменитый пятитысячник. Они в той мобильной бане реально парились, и в парилке была достигнута температура +90 градусов. И это на высоте 5630 метров!
Как говорит Алексей Сычев:
«Хватит уже пугать весь мир атомными подводными лодками, ракетами и танками. Давайте лучше удивим весь мир хорошими товарами. Давайте будем производить качественные автомобили, одежду, мебель, палатки, печи, мобильные бани, — и этим добьемся уважения России во всем мире!»