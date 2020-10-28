Что такое бантуризм и как он появился? Рассказываем вместе с самой высокогорной в мире мобильной баней «Мобиба»

Термины «Мобильная баня» и «Бантуризм» придумал новосибирский авиационный инженер Алексей Сычев, который в 2003 г. получил патент на полезную модель № 38111.

Тогда же в 2003 г. изделие «Мобильная баня инженера А. А. Сычева» победило в конкурсе «Новосибирская марка», который проводила администрация Новосибирска.

Сегодня «МОБИБА» (МОБИльные БАни) — это группа производственных компаний, которая серийно производит широкий ассортимент данной продукции и продает его по всему миру. На всей планете не осталось, пожалуй, ни одного континента или даже крупного острова, где бы не было продано хотя бы одной «Мобибы». Новая Зеландия, Австралия, Таиланд, Япония, Индия, Европа, Канада, США, Перу, Аргентина, Чили. Острова: Сардиния, Кипр, Мадагаскар, Гренландия. А недавно Мобиба достигла берегов Антарктиды.