Что вы видите на картинке: волны или зигзаги?

Взгляните на линии на изображении. Какими вы их видите? Это прямые, резкие зигзаги или мягкие волны? Вы видите только один вид линий, или оба?

Эта оптическая иллюзия, открытая психологом-экспериментатором Кохске Такахаси из японского университета Чукё в 2017 году, называется «иллюзией искривленной слепоты» — ещё один пример того, что мы не всегда можем доверять собственным глазам.

Если вы присмотритесь внимательнее, то увидите, что в разных цветовых зонах форма искривления линий разная — угловатая и более плавная? На самом деле все эти изгибы абсолютно одинаковы. «Зигзагообразные» линии с одной стороны светлые, с другой — темно-серые. Эти цвета чередуются на сером фоне и создают иллюзию того, что перед нами прямые линии, хотя на самом деле это волны.

Но почему многие из нас видят на картинке зигзагообразные линии, когда на самом деле каждая линия на изображении волнистая? По словам Такахаси, это может быть связано с тем, как наши глаза различают кривые и углы в реальном мире. Возможно, то, как мы различаем эти два направления, вызывает какой-то конфликт в зрительной системе мозга.