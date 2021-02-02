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Жизнь планеты

Что вы видите на картинке: волны или зигзаги?

National Geographic Россия
02 февраля 2021
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Фото: Kohske Takahashi
Оптическая иллюзия, которая заставляет задуматься, каким мы видим мир вокруг себя.

Взгляните на линии на изображении. Какими вы их видите? Это прямые, резкие зигзаги или мягкие волны? Вы видите только один вид линий, или оба? 

Эта оптическая иллюзия, открытая психологом-экспериментатором Кохске Такахаси из японского университета Чукё в 2017 году, называется «иллюзией искривленной слепоты» — ещё один пример того, что мы не всегда можем доверять собственным глазам. 

Если вы присмотритесь внимательнее, то увидите, что в разных цветовых зонах форма искривления линий разная — угловатая и более плавная? На самом деле все эти изгибы абсолютно одинаковы. «Зигзагообразные» линии с одной стороны светлые, с другой — темно-серые. Эти цвета чередуются на сером фоне и создают иллюзию того, что перед нами прямые линии, хотя на самом деле это волны.

Но почему многие из нас видят на картинке зигзагообразные линии, когда на самом деле каждая линия на изображении волнистая? По словам Такахаси, это может быть связано с тем, как наши глаза различают кривые и углы в реальном мире. Возможно, то, как мы различаем эти два направления, вызывает какой-то конфликт в зрительной системе мозга. 

«Мы предполагаем, что лежащие в основе механизмы восприятия плавной кривой и восприятия тупого угла несбалансированно конкурируют друг с другом, а восприятие угла может быть доминирующим в визуальной системе», — Кохске Такахаси.

Но почему углы важнее кривых, а не наоборот? Это может быть связано с тем, что людям пришлось приспособиться к надуманной геометрии современного физического мира вокруг нас.

«Я бы сказал, что наши глаза и мозг могли эволюционно приспособиться определять углы более эффективно, чем кривые. Мы окружены искусственными изделиями, у которых гораздо больше углов, чем у естественной среды, и, следовательно, у нас есть такое визуальное восприятие. Этот визуальный феномен не вызывает проблем в нашей повседневной жизни, иначе кто-то должен был обнаружить эту иллюзию раньше», — говорит Такахаси.

Посмотрите на другую оптическую иллюзию — загадку движущихся кругов.

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