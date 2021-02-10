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Жизнь планеты

Coca-Cola выпустила новые бутылки из полностью переработанного пластика

National Geographic Россия
10 февраля 2021
Компания по производству напитков заявляет, что в результате этой меры использование нового пластика в Северной Америке сократится на 20%.

Coca-Cola начинает выпуск продукции в бутылках нового размера, и они будет сделаны из на 100% переработанного пластикового материала. 

Новая перерабатываемая бутылка объемом 390 мл, которую некоторые покупатели увидят на полках уже в ближайшие дни, изготовлена из переработанного пластика, и это последний шаг в многолетней инициативе Coca-Cola по сокращению количества пластиковых отходов, сообщают в компании.

Новая бутылка будет доступна в этом месяце в некоторых штатах на северо-востоке США, включая Нью-Йорк и Коннектикут, а также в Калифорнии и Флориде. Ожидается, что летом 2021 года тара из 100% переработанного пластика появится в продаже по всей стране.

«Мы прислушиваемся к мнению потребителей, и они говорят нам, что хотят чего-то меньшего по размеру и более простого в употреблении. Мы воспользовались этой возможностью, чтобы сделать бутылку из пластика, который на 100% пригоден для вторичной переработки», — Алпа Сутария, генеральный менеджер Coca-Cola по устойчивому развитию.

По ее словам, переработанный пластик очищается, измельчается и превращается в зернистые хлопья, а затем превращается в новую бутылку.

В 2018 году компания Coke объявила о своей инициативе «Мир без отходов», поставив перед собой три задачи: к 2025 году перейти на полностью перерабатываемую упаковку, к 2030 году собирать и отправлять на переработку 100% выпускаемой упаковки и довести содержание переработанного сырья в упаковке до 50%.

В 2020 году экологическое движение Break Free From Plastic назвало Coca-Cola одним из основных загрязнителей мира пластиком вместе с Nestle и PepsiCo. Логотипы компании были обнаружены на 13 834 пластиковых отходах в 51 стране в рамках мониторинга общественных мест, таких как парки и пляжи.

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