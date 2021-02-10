Coca-Cola выпустила новые бутылки из полностью переработанного пластика

Coca-Cola начинает выпуск продукции в бутылках нового размера, и они будет сделаны из на 100% переработанного пластикового материала.

Новая перерабатываемая бутылка объемом 390 мл, которую некоторые покупатели увидят на полках уже в ближайшие дни, изготовлена из переработанного пластика, и это последний шаг в многолетней инициативе Coca-Cola по сокращению количества пластиковых отходов, сообщают в компании.

Новая бутылка будет доступна в этом месяце в некоторых штатах на северо-востоке США, включая Нью-Йорк и Коннектикут, а также в Калифорнии и Флориде. Ожидается, что летом 2021 года тара из 100% переработанного пластика появится в продаже по всей стране.