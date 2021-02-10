Coca-Cola выпустила новые бутылки из полностью переработанного пластика

Coca-Cola начинает выпуск продукции в бутылках нового размера, и они будет сделаны из на 100% переработанного пластикового материала.
Новая перерабатываемая бутылка объемом 390 мл, которую некоторые покупатели увидят на полках уже в ближайшие дни, изготовлена из переработанного пластика, и это последний шаг в многолетней инициативе Coca-Cola по сокращению количества пластиковых отходов, сообщают в компании.
Новая бутылка будет доступна в этом месяце в некоторых штатах на северо-востоке США, включая Нью-Йорк и Коннектикут, а также в Калифорнии и Флориде. Ожидается, что летом 2021 года тара из 100% переработанного пластика появится в продаже по всей стране.
По ее словам, переработанный пластик очищается, измельчается и превращается в зернистые хлопья, а затем превращается в новую бутылку.
В 2018 году компания Coke объявила о своей инициативе «Мир без отходов», поставив перед собой три задачи: к 2025 году перейти на полностью перерабатываемую упаковку, к 2030 году собирать и отправлять на переработку 100% выпускаемой упаковки и довести содержание переработанного сырья в упаковке до 50%.
В 2020 году экологическое движение Break Free From Plastic назвало Coca-Cola одним из основных загрязнителей мира пластиком вместе с Nestle и PepsiCo. Логотипы компании были обнаружены на 13 834 пластиковых отходах в 51 стране в рамках мониторинга общественных мест, таких как парки и пляжи.