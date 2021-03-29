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Cтрит-арт художник создал оптическую иллюзию на фасаде флорентийского дворца

National Geographic Россия
29 марта 2021
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Фото: JR / Palazzo Strozzi
Инсталляция французского художника JR получила название La Ferita, что по-итальянски означает «рана».

Монументальная фотоколлажная инсталляция была установлена на главном фасаде палаццо Строцци во Флоренции. Работа размером 28 метров в высоту и 33 метра в ширину создает иллюзию трещины, которая будто позволяет заглянуть внутрь здания.

Сквозь эту «щель» видны картины «Весна» и «Рождение Венеры». Они были написаны мастером эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, но на самом деле находятся в Галерее Уффици, также расположенной во Флоренции.

«Весна» Сандро Боттичелли
«Весна»
Фото: Сандро Боттичелли
«Рождение Венеры» Сандро Боттичелли
«Рождение Венеры»
Фото: Сандро Боттичелли

Управляющий палаццо Строцци Артуро Галансино говорит, что символическая рана отражает страдания культурных учреждений, которые были вынуждены закрыть или иным образом ограничить доступ к своим коллекциям во время пандемии коронавируса.

«Все эти ограничения недвусмысленно дали понять, что люди жаждут культуры. Они хотят иметь доступ к выставкам, музеям, библиотекам, театрам и кинотеатрам, чтобы культура снова стала неотъемлемой частью их жизни. Мы хотим, чтобы эта работа воспринималась как приглашение заново открыть для себя прямую связь с искусством», — Артуро Галансино.

Установка инсталляции прошла в рамках «Программы будущего искусства», включающей ежегодный заказ произведения паблик-арта для Флоренции. Эта программа при поддержке филантропа Энди Бьянкеди, владельца миланской фирмы, специализирующейся на недвижимости.

Эта работа — самая свежая из гигантских публичных инсталляций JR. В числе других произведений художника — «Тайна великой пирамиды» (2019), сделанное к 30-летию пирамиды Лувра, и «Техачапи» (2019), документирующее опыт общения с заключенными тюрьмы особо строгого режима в Калифорнии.

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«Тайна великой пирамиды» (2019)
Фото: JR
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«Техачапи» (2019)
Фото: JR

Палаццо Строцци — флорентийский дворец эпохи Ренессанса. Здание было построено по заказу Филиппо Строцци предположительно по проекту Джулиано да Сангалло в 1489–1539 гг.

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