Cтрит-арт художник создал оптическую иллюзию на фасаде флорентийского дворца

Монументальная фотоколлажная инсталляция была установлена на главном фасаде палаццо Строцци во Флоренции. Работа размером 28 метров в высоту и 33 метра в ширину создает иллюзию трещины, которая будто позволяет заглянуть внутрь здания.
Сквозь эту «щель» видны картины «Весна» и «Рождение Венеры». Они были написаны мастером эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, но на самом деле находятся в Галерее Уффици, также расположенной во Флоренции.
Управляющий палаццо Строцци Артуро Галансино говорит, что символическая рана отражает страдания культурных учреждений, которые были вынуждены закрыть или иным образом ограничить доступ к своим коллекциям во время пандемии коронавируса.
Установка инсталляции прошла в рамках «Программы будущего искусства», включающей ежегодный заказ произведения паблик-арта для Флоренции. Эта программа при поддержке филантропа Энди Бьянкеди, владельца миланской фирмы, специализирующейся на недвижимости.
Эта работа — самая свежая из гигантских публичных инсталляций JR. В числе других произведений художника — «Тайна великой пирамиды» (2019), сделанное к 30-летию пирамиды Лувра, и «Техачапи» (2019), документирующее опыт общения с заключенными тюрьмы особо строгого режима в Калифорнии.
Палаццо Строцци — флорентийский дворец эпохи Ренессанса. Здание было построено по заказу Филиппо Строцци предположительно по проекту Джулиано да Сангалло в 1489–1539 гг.
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