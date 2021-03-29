Cтрит-арт художник создал оптическую иллюзию на фасаде флорентийского дворца

Монументальная фотоколлажная инсталляция была установлена на главном фасаде палаццо Строцци во Флоренции. Работа размером 28 метров в высоту и 33 метра в ширину создает иллюзию трещины, которая будто позволяет заглянуть внутрь здания.

Сквозь эту «щель» видны картины «Весна» и «Рождение Венеры». Они были написаны мастером эпохи Возрождения Сандро Боттичелли, но на самом деле находятся в Галерее Уффици, также расположенной во Флоренции.