Дарвиновский музей открывает 2021 год фотопроектом «Фукусима: надежда и отчаяние»

Сигэру Ёсиду глубоко потрясла трагедия Фукусимы, произошедшая 11 марта 2011 года: более 20 тысяч человек погибло, сотни тысяч вынуждены были переехать. Привычный уклад жизни людей был нарушен безвозвратно. Как только это стало возможным, он отправился в район бедствия. К этому времени Сигэру уже более 20 лет работал в области коммерческой и журнальной фотографии. То, что он увидел в Фукусиме, навсегда изменило его жизнь.

«Я был свидетелем того, как многие люди молились в сторону моря, что унесло много жизней. И это вдохновило меня начать проект „Граница для молитвы“. Я не могу восстановить жизнь выживших или пострадавших людей. Но я могу бросить небольшой камень в воду, чтобы от него пошли круги. Мой камень — это проект. Я пытаюсь передать в своих фотографиях скрытую энергию молитвы».

Сигэру увеличил выдержку фотоаппарата до одной минуты, что соответствует длительности молитвы жителей Фукусимы. В течение десяти лет он посещает побережье, наблюдая за изменениями в жизни людей, продолжая свой проект.

В 2019 году Сигэру Ёсида начал второй длительный фотопроект «Морская стена», посвящённый уникальному инженерному сооружению. Для предотвращения катастроф в будущем правительство Японии приняло решение построить стену вдоль кромки воды высотой 15 м и протяжённостью 400 км. Гармоничное существование людей в ландшафте нарушено, что стало платой за безопасность. Местные жители больше не видят красивых океанских пейзажей, вместо них — бетонная стена. Стена, которая может быть символом надежды или отчаяния — в зависимости от вашей точки зрения.

Выставка пройдет в Дарвиновском музее с 22 января по 30 мая 2021 года.