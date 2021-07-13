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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Даже одно дерево помогает охладить раскаленную городскую улицу

Анастасия Баринова
13 июля 2021
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Фото: Ted Eytan/Flickr
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Фото: Ted Eytan/Flickr
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Фото: pikist.com
Еще один повод хоть как-то озеленять городские проспекты улицы.

Парковые зоны делают воздух чище и прохладнее, но не во всех населенных пунктах есть для этого достаточно места. Ученые из Американского университета в Вашингтоне нашли простое и изящное решение проблемы, обнаружив, что даже одно дерево способно обеспечить «ощутимый эффект охлаждения». 

Температура воздуха в городах в жаркие дни стабильно растет на протяжении всего дня и даже вечером. В результате люди и после захода солнца не получают долгожданной прохлады. Ответом может стать высадка одиночных деревьев.

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Специалисты проводили замеры в нескольких столичных районах в течение жаркого летнего дня 2018 года. Были исследованы различные пространства: асфальт и грунт, парки и улицы, и даже задние дворы домов. В общей сложности было получено более 70 000 показаний температуры воздуха. Оказалось, что на участках, где стоящие по отдельности деревья занимали не более 20% площади, после 18:00 температура воздуха была на 1,4 °C ниже, чем на улицах без растительности. Эта разница сохранялась вплоть до предрассветных часов.

Результаты исследования показывают, что посадку отдельных деревьев следует рассматривать как часть стратегии борьбы с повышением температуры в городских районах. В округе Колумбия есть много мест для их высадки, и тень их крон будет помогать в охлаждении улиц. 

В список лучших деревьев для городов с таким же климатом специалисты включили несколько видов кленов, дубов и вязов: все они дают много тени. Теперь планируется изучить условия и выработать рекомендации для регионов страны с другими погодными условиями.

Между тем на этот год синоптики прогнозируют для США самую сильную засуху за последние 1200 лет.

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