Деды Морозы бывшего СССР: кто, где, когда
Белорусский дед Мороз носит имя Зюзя, которое происходит от глагола «зюзець»: мерзнуть, коченеть от холода. Он олицетворяет собой зимнюю стужу в календарный период от Рождества до весеннего равноденствия и ведет свою историю из языческой мифологии. Зюзя — это дед с длинной бородой, который живет в лесу, ходит в белом открытом кожухе, держа в руке большую железную булаву. От его дыхания взымается метель. Чтобы задобрить столь сурового гостя, белорусы под Новый год варили для него кутью.
Татарский и башкирский дед Мороз, Кыш-Бабай, отмечает свой день рождения в ночь с 21 на 22 декабря. Считалось, что именно тогда родился верховный бог Тенгре, правящий миром и божествами («Кыш Бабай» его фольклорное имя). Зимний бог отвечал за веселое празднование Нового года, которое начиналось в самую длинную ночь в году. В наши дни Кыш Бабай имеет собственную резиденцию, которая расположена в Арском районе Татарстана, в 60 км от столицы республики. Здесь сказочный персонаж вместе со своей дочкой Кар Кызы (Снегурочкой) принимает гостей. Компанию им составляют герои восточной легенды, повествующей о несчастной любви — Шурале, Тахир и Зухра, аналог Баби-яги — Убырлы Карчык, снеговики, шайтаны и другие вошлебные существа. Резиденция начинает работать в начале декабря, закрываясь в конце февраля. За это время ее успевают посетить около 6000 человек.
Карельский Дед Мороз, Паккайне — самый молодой в ряду сказочных волшебников. Как и в других регионах бывшего СССР, Паккайне связан с зимой и новогодними торжествами, являясь при этом молодым человеком в самом расцвете сил.
Легенда о нем появилась в маленьком карельском городе Олонец, который некогда был административным центром обширной губернии. Рассказывают, что в начале зимы жена одного из купцов, возвращаясь с ярмарки, прямо в лесу по дороге в Олонец родила крепкого здорового мальчика. В память о необычном рождении родители назвали его Паккайне, что в переводе с карельского значит «морозец». Когда малыш вырос, он стал успешным купцом, развозя местные и заморские товары. Так он успевал посещать зимние праздники по всей Карелии и повсюду был первым весельчаком и красавцем. В наши дни ежегодно 1 декабря проходит фестиваль «Олонецкие игры Дедов Морозов», куда съезжаются «коллеги» Паккайне из разных частей света.
Мош Крэчун (Moș Crăciun) — это и молдавский, и, по причине идентичности культур, румынский Дед Мороз. Легенда гласит, что семья пастуха Крэчуна приютила Деву Марию, предоставив кров и пищу несмотря на собственную бедность. После своей смерти пастух стал добрым сказочным волшебником, который в период зимних торжеств дарит детям подарки.
В Узбекистане Деда Мороза зовут Корбобо (дословно — «Снежный Дед»). Он одет в полосатый халат и красную тюбетейку. В кишлаки Корбобо въезжает на ослике, навьюченном мешками с новогодними подарками.
Эстонский Дед Мороз — Йыулувана (Jouluvana) — практически брат-близнец более знаменитого финского Йоулупукки, который, в свою очередь, является скандинавским аналогом Санта-Клауса. В зимние праздничные дни на Ратушной площади Таллина Йыулувана встречает детей и их родителей, выслушивает пожелания и угощает сладостями. Пообщаться с Йыулуваной можно не только на эстонском, но также на английском, финском и русском языках.
А вот так зовутся другие Деды Морозы народов бывшего СССР:
• Азербайджан: Шахта Баба;
• Алтай: Соок-Таадак;
• Армения: Дзмер Папи или Каханд Папи («Дед Зима»);
• Бурятия: Саган Убугун («Белый Старец»);
• Грузия: Товлис папа или Товлис бабуа;
• Кабардино-Балкария: Уэс-Дадэ;
• Казахстан: Аяз-ата и Кыдыр-Ату;
• Калмыкия: аав Киитн («Дед Холод»);
• Латвия: Салавецис;
• Литва: Каледу Синелис;
• Марий Эл: Йушто Кугыза и Лумудыр;
• Мордовия: Нишке, Мороз Атя;
• Осетия: Артхурон;
• Таджикистан: Бобои Барфи («Снежный дед»);
• Туркмения: Аяз Баба;
• Удмуртия: Тол Бабай;
• Украина: Святий Миколай или Дід Мороз;
• Чувашия: Хел Мучи;
• Якутия: Чисхан или Эхээ Дыыл;
• Ямало-Ненецкий АО: Ямал Ири.