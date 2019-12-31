Деды Морозы бывшего СССР: кто, где, когда

Белорусский дед Мороз носит имя Зюзя, которое происходит от глагола «зюзець»: мерзнуть, коченеть от холода. Он олицетворяет собой зимнюю стужу в календарный период от Рождества до весеннего равноденствия и ведет свою историю из языческой мифологии. Зюзя — это дед с длинной бородой, который живет в лесу, ходит в белом открытом кожухе, держа в руке большую железную булаву. От его дыхания взымается метель. Чтобы задобрить столь сурового гостя, белорусы под Новый год варили для него кутью.

Татарский и башкирский дед Мороз, Кыш-Бабай, отмечает свой день рождения в ночь с 21 на 22 декабря. Считалось, что именно тогда родился верховный бог Тенгре, правящий миром и божествами («Кыш Бабай» его фольклорное имя). Зимний бог отвечал за веселое празднование Нового года, которое начиналось в самую длинную ночь в году. В наши дни Кыш Бабай имеет собственную резиденцию, которая расположена в Арском районе Татарстана, в 60 км от столицы республики. Здесь сказочный персонаж вместе со своей дочкой Кар Кызы (Снегурочкой) принимает гостей. Компанию им составляют герои восточной легенды, повествующей о несчастной любви — Шурале, Тахир и Зухра, аналог Баби-яги — Убырлы Карчык, снеговики, шайтаны и другие вошлебные существа. Резиденция начинает работать в начале декабря, закрываясь в конце февраля. За это время ее успевают посетить около 6000 человек.

Карельский Дед Мороз, Паккайне — самый молодой в ряду сказочных волшебников. Как и в других регионах бывшего СССР, Паккайне связан с зимой и новогодними торжествами, являясь при этом молодым человеком в самом расцвете сил.