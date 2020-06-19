Что такое ответственное производство? Рассказываем на примере Clarins

С момента основания компании в 1954 году в Clarins старались следовать эко-принципам, и за более чем полвека своей истории французский производитель средств по уходу за кожей и телом превратился в одного из мировых лидеров в области ответственного производства. Это означает, что компания старается минимизировать воздействие на окружающую среду, а при возможности — улучшать и восстанавливать ее.

Примеры такого подхода встречаются практически на каждом этапе рабочего процесса. Еще в 1990-х в Clarins задумались над тем, чтобы переформатировать свою упаковочную тару, и сегодня на 63% это стекло и картон, которые в свою очередь изначально произведены из переработанных материалов. Если в упаковке присутствует пластик, то только переработанный. Подобные упаковки, в частности, используются в линии средств ухода за кожей My Clarins, разработанной для девушек 14-25 лет.

Если же картон произведен не из переработанных материалов, значит, в его создании было использовано сырье, пришедшее из устойчиво управляемых лесов. Те в свою очередь также появились благодаря Clarins: компания уже десятки лет занимается масштабным озеленением огромных площадей по всему миру — от Монголии до Перу. Из такого картона, например, создана упаковка сывороток Bright Plus Serum и Double Serum, а также дневных и ночных кремов Extra-Firming.