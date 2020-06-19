Что такое ответственное производство? Рассказываем на примере Clarins
С момента основания компании в 1954 году в Clarins старались следовать эко-принципам, и за более чем полвека своей истории французский производитель средств по уходу за кожей и телом превратился в одного из мировых лидеров в области ответственного производства. Это означает, что компания старается минимизировать воздействие на окружающую среду, а при возможности — улучшать и восстанавливать ее.
Примеры такого подхода встречаются практически на каждом этапе рабочего процесса. Еще в 1990-х в Clarins задумались над тем, чтобы переформатировать свою упаковочную тару, и сегодня на 63% это стекло и картон, которые в свою очередь изначально произведены из переработанных материалов. Если в упаковке присутствует пластик, то только переработанный. Подобные упаковки, в частности, используются в линии средств ухода за кожей My Clarins, разработанной для девушек 14-25 лет.
Если же картон произведен не из переработанных материалов, значит, в его создании было использовано сырье, пришедшее из устойчиво управляемых лесов. Те в свою очередь также появились благодаря Clarins: компания уже десятки лет занимается масштабным озеленением огромных площадей по всему миру — от Монголии до Перу. Из такого картона, например, создана упаковка сывороток Bright Plus Serum и Double Serum, а также дневных и ночных кремов Extra-Firming.
Собственные источники сырья используются и при создании основной продукции компании. В Альпах у Clarins есть собственная огромная биоферма, где без использования механических материалов выращивают растения, экстракты которых впоследствии ложатся в основу большинства средств по уходу за кожей и телом. Здесь и антицеллюлитный крем-гель с эффектом лифтинга Body Fit, и комплекс защитных экранов для лица Anti-Pollution, и новая «Солнечная линия», и уже упомянутая выше линейка My Clarins.
Линейка My Clarins, один из хедлайнеров бренда, в принципе идеально ложится под определение эко-подхода на всех этапах производства и распространения. Она не продается на территории Китая (и, следовательно, не тестируется на животных), в составе входящих в нее средств нет продуктов животного происхождения, зато есть пять органически сертифицированных ингредиентов:
- кокосовая вода;
- цветочная вода горького апельсина;
- экстракт ягод годжи;
- экстракт плодов земляничного дерева;
- масло карите.
Такие ингредиенты получены в соответствии с официальными нормами органического фермерства и сертифицированы регулирующим органом, уполномоченным общественной властью. Для получения органического сертификата ингредиент должен обладать двумя характеристиками: а) быть выращенным без ГМО или химических пестицидов и с соблюдением сохранения плодородности и биологической активности почвы б) быть полученным с использованием метода зеленой экстракции.
В тех местах, где по тем или иным причинам не удалось развернуть собственные фермы или леса, компания придерживается принципов справедливой торговли (от английского fair trade — Nat-geo.ru). Это значит, что Clarins работает напрямую с мелкими поставщиками на местах, не только предоставляя им рынок сбыта и тем самым оказывая экономическую поддержку, но и обучая их ботаническим и агрономическим тонкостям, а также обеспечивая доступ к медицине и образованию. Например, на Мадагаскаре, где Clarins выращивает эндемичный кустарник катрафай, компания параллельно помогает фонду, финансирующему строительство школ и инфраструктуры, помогающей получить доступ к чистой воде. Учитывая, что в большинстве случаев речь идет о районах, находящихся вдали от городских агломераций (а зачастую и от цивилизации в принципе), роль Clarins в развитии и становлении местных сообществ трудно переоценить.
Наконец, логистика в компании также строится с учетом эко-подхода: по итогам 2019 года 98 процентов перевозок из главного производственного центра Clarins в Амьене пришлись на наземные и водные виды транспорта.