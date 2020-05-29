Как загорать, не вредя коже и окружающей среде?

Солнечные ванны снабжают нас весомыми порциями витамина D, параллельно придавая коже эффектный цвет. Однако, как и с любыми другими удовольствиями, здесь важно соблюдать меру. Ультрафиолетовые лучи – один из главных факторов преждевременного старения кожи, не говоря уже про солнечные ожоги, возникающие при слишком долгом пребывании под палящими лучами. Решением этой проблемы человечество предметно занялось в конце 30-х годов ХХ века — именно тогда появились прототипы солнцезащитных кремов, а уже в середине 40-х пошли и первые патенты, зарегистрированные в Европе и США.

Формулы, используемые при создании солнцезащитных средств, постоянно совершенствуются: улучшаются защитные характеристики продуктов и сводится к минимуму их воздействие на окружающую среду. Последний пункт критично важен не только для экосистем, но и для конечного потребителя: во многих туристических зонах планеты, от тайского Банана-Бич до мексиканского Контоя, сегодня действует прямой запрет на использование небезопасных средств защиты от солнца вкупе с огромными штрафами за его нарушение.