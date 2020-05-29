Как загорать, не вредя коже и окружающей среде?

Солнечные ванны снабжают нас весомыми порциями витамина D, параллельно придавая коже эффектный цвет. Однако, как и с любыми другими удовольствиями, здесь важно соблюдать меру. Ультрафиолетовые лучи – один из главных факторов преждевременного старения кожи, не говоря уже про солнечные ожоги, возникающие при слишком долгом пребывании под палящими лучами. Решением этой проблемы человечество предметно занялось в конце 30-х годов ХХ века — именно тогда появились прототипы солнцезащитных кремов, а уже в середине 40-х пошли и первые патенты, зарегистрированные в Европе и США.
Формулы, используемые при создании солнцезащитных средств, постоянно совершенствуются: улучшаются защитные характеристики продуктов и сводится к минимуму их воздействие на окружающую среду. Последний пункт критично важен не только для экосистем, но и для конечного потребителя: во многих туристических зонах планеты, от тайского Банана-Бич до мексиканского Контоя, сегодня действует прямой запрет на использование небезопасных средств защиты от солнца вкупе с огромными штрафами за его нарушение.
Таким драконовским мерам есть простое объяснение: защита коралловых рифов. Они очень уязвимы и занимают всего 0,2% общей площади Мирового океана, при этом служат убежищем примерно для 35% видов его обитателей и помогают сдерживать прибрежную эрозию. Таким образом, биоразнообразие Мирового океана напрямую связано с жизнеспособностью кораллов.
Этот материал мы сделали вместе с Clarins, французским производителем средств по уходу за кожей и телом, известного не только качеством продукции, но также своими эко-инициативами и следованием принципам ответственного производства. Одним из лучших примеров такого подхода служит их серия солнцезащитных средств «Солнечная линия», в которой Clarins продолжает воплощать принципы ответственной красоты, создавая для своих средств экологичные упаковки и формулы, безопасные для кораллов*, играющих важнейшую роль в поддержании биоразнообразия Мирового океана.
В «Солнечной линии» экспертам Clarins удалось совместить экологичный подход, высокоэффективные формулы и комфортные текстуры. Они легко наносятся, совершенно не ощущаются на коже, но при этом дарят ей надежную защиту и приятный аромат. Многолетний опыт марки в создании солнцезащитных средств позволил ей взять все лучшее от науки и природы для защиты кожи от вредного воздействия УФ-лучей.
Эффективность средств из линейки обеспечена с помощью серии специальных комплексов. В их числе органические фильтры SunFilterComplex для продуктов с высоким (SPF 30) и очень высоким (SPF 50+) уровнем защиты от солнца. Они поглощают широкий спектр лучей типов UVA (вызывающих фотостарение и аллергические реакции кожи) и UVB (являющихся причиной солнечных ожогов) до их проникновения в кожу. Кроме того, все средства из «Солнечной линии» содержат производные токоферола, усиливающие антиоксидантное действие фильтров и предотвращающие появление преждевременных морщин и пигментных пятен.
Второй ключевой комплекс — это растительный SunPlantComplex на основе экстрактов баобаба, сенны крылатой, гороха и платана. Он дополняет действие солнцезащитных фильтров, обеспечивая защиту кожи на клеточном уровне и предотвращая ее фотостарение в результате обезвоживания и воздействия UVA-лучей.
Тюбики и флаконы средств из «Солнечной линии» полностью изготовлены из переработанного пластика*, а бумага для картонных упаковок и вкладышей создана на основе древесины из устойчиво управляемых лесов.
*Кроме солнцезащитного компактного средства для лица с легким тоном SPF 30 Compact Solaire Mineral Visage и солнцезащитного флюида для лица SPF 30 Fluide Solaire Minéral Visage.
Узнайте больше о серии «Солнечная линия» на Clarins.ru.