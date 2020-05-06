От Clarins до Цукерберга: кто и как помогает бороться с пандемией коронавируса

За четыре месяца коронавирусная инфекция COVID-19 унесла уже почти 230 тысяч жизней — и это число продолжает расти с каждым днем. В большинстве стран мира предпринимаются беспрецедентные меры по сдерживанию пандемии и поддержке медицинских работников, оказавшихся на передней линии фронта борьбы с самой страшной угрозой XXI века.

Именно эти люди принимают на себя основной удар, ежеминутно подвергая свои жизни колоссальному риску — и зачастую делая это в тяжелейших условиях. Ежедневно в больницы по всему миру поступают тысячи новых пациентов. Не рассчитанные на пандемию медучреждения сталкиваются с нехваткой ресурсов, как человеческих, так и функциональных, — и сегодня в этой ситуации помощь зачастую приходит со стороны.

По всему миру зарождаются стихийные кампании по сбору средств. В них участвуют как мировые знаменитости, так и обычные люди. Например, недавно в Италии завершилась акция в поддержку госпиталя в Бергамо, оказавшегося в одном из крупнейших очагов заражения в Европе. В ней принимали участие 100 фотографов со всего мира — от суперзвезд до любителей, — выставивших на продажу свои лучшие работы. В ходе кампании было собрано 780 000 евро, которые пошли на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Огромные суммы жертвуют спортсмены (от Лионеля Месси до Роджера Федерера), основатели крупнейших IT-компаний (от Марка Цукерберга до Джека Дорси), музыканты и актеры. И таких примеров — масса.