От Clarins до Цукерберга: кто и как помогает бороться с пандемией коронавируса
За четыре месяца коронавирусная инфекция COVID-19 унесла уже почти 230 тысяч жизней — и это число продолжает расти с каждым днем. В большинстве стран мира предпринимаются беспрецедентные меры по сдерживанию пандемии и поддержке медицинских работников, оказавшихся на передней линии фронта борьбы с самой страшной угрозой XXI века.
Именно эти люди принимают на себя основной удар, ежеминутно подвергая свои жизни колоссальному риску — и зачастую делая это в тяжелейших условиях. Ежедневно в больницы по всему миру поступают тысячи новых пациентов. Не рассчитанные на пандемию медучреждения сталкиваются с нехваткой ресурсов, как человеческих, так и функциональных, — и сегодня в этой ситуации помощь зачастую приходит со стороны.
По всему миру зарождаются стихийные кампании по сбору средств. В них участвуют как мировые знаменитости, так и обычные люди. Например, недавно в Италии завершилась акция в поддержку госпиталя в Бергамо, оказавшегося в одном из крупнейших очагов заражения в Европе. В ней принимали участие 100 фотографов со всего мира — от суперзвезд до любителей, — выставивших на продажу свои лучшие работы. В ходе кампании было собрано 780 000 евро, которые пошли на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Огромные суммы жертвуют спортсмены (от Лионеля Месси до Роджера Федерера), основатели крупнейших IT-компаний (от Марка Цукерберга до Джека Дорси), музыканты и актеры. И таких примеров — масса.
Разумеется, не остаются в стороне и крупные компании. Одни помогают непосредственно деньгами, другие предоставляют медикам жилье, третьи обеспечивают поставку питания. А некоторые перепрофилируют часть своих мощностей на производство жизненно необходимых товаров. По такому пути, например, пошла французская компания Clarins, которая с первых дней полномасштабного кризиса направила все доступные ресурсы на производство антисептиков для рук — одного из самых ходовых и, как следствие, дефицитных в условиях санитарного кризиса продуктов. В результате французские больницы получили более 18 000 флаконов антисептиков объемом 400 мл — и это только начало. До конца апреля будет произведено еще 100 тонн антисептика, что равнозначно примерно 200 000 флаконов; также в больницы будет поставлено 30 000 тюбиков с увлажняющим кремом для рук (все, кто сейчас чаще обычного моет руки, уже поняли, какой печальный эффект столь частая обработка мылом оказывает на кожу).
А затем Clarins займется оказанием помощи больницам других стран мира. В частности, в конце апреля стало известно о том, что компания при поддержке благотворительного фонда «Созидание» передала в распоряжение медработников трех московских больниц 2550 тюбиков с кремом для рук и тела. В число медучреждений вошли городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, городская клиническая больница № 52 и федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА).
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Для того чтобы все эти усилия не оказались тщетными, каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции. Помните: у многих людей заболевание может протекать бессимптомно, однако они по-прежнему будут оставаться разносчиками вируса. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте простые правила:
- сократите до минимума физические контакты с другими людьми;
- регулярно проводите санитарную обработку рук и, по возможности, не касайтесь ими лица;
- соблюдайте режим домашней самоизоляции;
- чихайте и кашляйте правильно: в платок или, в крайнем случае, в локоть (не в ладони!);
- в случае появления симптомов ОРВИ не занимайтесь самолечением, а вызовите врача на дом.
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