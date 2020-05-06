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От Clarins до Цукерберга: кто и как помогает бороться с пандемией коронавируса

06 мая 2020
Сотрудник Clarins на производстве

За четыре месяца коронавирусная инфекция COVID-19 унесла уже почти 230 тысяч жизней — и это число продолжает расти с каждым днем. В большинстве стран мира предпринимаются беспрецедентные меры по сдерживанию пандемии и поддержке медицинских работников, оказавшихся на передней линии фронта борьбы с самой страшной угрозой XXI века.  

Именно эти люди принимают на себя основной удар, ежеминутно подвергая свои жизни колоссальному риску — и зачастую делая это в тяжелейших условиях. Ежедневно в больницы по всему миру поступают тысячи новых пациентов. Не рассчитанные на пандемию медучреждения сталкиваются с нехваткой ресурсов, как человеческих, так и функциональных, — и сегодня в этой ситуации помощь зачастую приходит со стороны.  

По всему миру зарождаются стихийные кампании по сбору средств. В них участвуют как мировые знаменитости, так и обычные люди. Например, недавно в Италии завершилась акция в поддержку госпиталя в Бергамо, оказавшегося в одном из крупнейших очагов заражения в Европе. В ней принимали участие 100 фотографов со всего мира — от суперзвезд до любителей, — выставивших на продажу свои лучшие работы. В ходе кампании было собрано 780 000 евро, которые пошли на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких. Огромные суммы жертвуют спортсмены (от Лионеля Месси до Роджера Федерера), основатели крупнейших IT-компаний (от Марка Цукерберга до Джека Дорси), музыканты и актеры. И таких примеров — масса.    

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Во время пандемии компания Clarins направила все доступные мощности на производство антисептиков для рук
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Во время пандемии компания Clarins направила все доступные мощности на производство антисептиков для рук

Разумеется, не остаются в стороне и крупные компании. Одни помогают непосредственно деньгами, другие предоставляют медикам жилье, третьи обеспечивают поставку питания. А некоторые перепрофилируют часть своих мощностей на производство жизненно необходимых товаров. По такому пути, например, пошла французская компания Clarins, которая с первых дней полномасштабного кризиса направила все доступные ресурсы на производство антисептиков для рук — одного из самых ходовых и, как следствие, дефицитных в условиях санитарного кризиса продуктов. В результате французские больницы получили более 18 000 флаконов антисептиков объемом 400 мл — и это только начало. До конца апреля будет произведено еще 100 тонн антисептика, что равнозначно примерно 200 000 флаконов; также в больницы будет поставлено 30 000 тюбиков с увлажняющим кремом для рук (все, кто сейчас чаще обычного моет руки, уже поняли, какой печальный эффект столь частая обработка мылом оказывает на кожу).

А затем Clarins займется оказанием помощи больницам других стран мира. В частности, в конце апреля стало известно о том, что компания при поддержке благотворительного фонда «Созидание» передала в распоряжение медработников трех московских больниц 2550 тюбиков с кремом для рук и тела. В число медучреждений вошли городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, городская клиническая больница № 52 и федеральный научно-клинический центр ФМБА России (ФНКЦ ФМБА).

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Clarins называет свои увлажняющие кремы «невидимыми перчатками». Они оказывают комплексное ухаживающее воздействие на кожу рук, насыщая ее питательными веществами и предохраняя от обезвоживания.
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Крем моментально впитывается, не оставляя на коже жирной или липкой пленки. Воздействием на кожу его действие не ограничивается: он также восстанавливает и укрепляет ногти.

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Для того чтобы все эти усилия не оказались тщетными, каждый из нас должен сделать все возможное, чтобы минимизировать возможность распространения инфекции. Помните: у многих людей заболевание может протекать бессимптомно, однако они по-прежнему будут оставаться разносчиками вируса. Поэтому, пожалуйста, соблюдайте простые правила:

  • сократите до минимума физические контакты с другими людьми;
  • регулярно проводите санитарную обработку рук и, по возможности, не касайтесь ими лица;
  • соблюдайте режим домашней самоизоляции;
  • чихайте и кашляйте правильно: в платок или, в крайнем случае, в локоть (не в ладони!);
  • в случае появления симптомов ОРВИ не занимайтесь самолечением, а вызовите врача на дом.

А еще «Clarins Россия» запустил спецраздел «Лучше дома», который помогает оперативно подобрать подходящие средства для домашнего ухода и воспользоваться специальными предложениями.

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