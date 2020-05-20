Plastic Odyssey: уникальный проект французских моряков

Летом 2020 года в воды Мирового океана выйдет Plastic Odyssey — одно из самых необычных суден, созданных человечеством. 25-метровый катамаран использует в качестве единственного источника топлива пластик, запасы которого будут пополняться в ходе экспедиции, рассчитанной на три года. Сортировка и переработка будет осуществляться прямо на борту, а отходы, не подлежащие вторичной переработке, будут преобразованы в топливо для мотора судна.

В ходе тестов Plastic Odyssey за час перерабатывал до 5 кг пластика. На выходе получалось либо 2 литра бензина, либо 3 литра дизельного топлива. Предполагается, что команда судна будет собирать пластик в ходе каждой из 30 запланированных на пути остановок.