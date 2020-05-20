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Plastic Odyssey: уникальный проект французских моряков

20 мая 2020
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Фото: Clarins

Летом 2020 года в воды Мирового океана выйдет Plastic Odyssey — одно из самых необычных суден, созданных человечеством. 25-метровый катамаран использует в качестве единственного источника топлива пластик, запасы которого будут пополняться в ходе экспедиции, рассчитанной на три года. Сортировка и переработка будет осуществляться прямо на борту, а отходы, не подлежащие вторичной переработке, будут преобразованы в топливо для мотора судна. 

В ходе тестов Plastic Odyssey за час перерабатывал до 5 кг пластика. На выходе получалось либо 2 литра бензина, либо 3 литра дизельного топлива. Предполагается, что команда судна будет собирать пластик в ходе каждой из 30 запланированных на пути остановок.

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Предполагаемый маршрут Plastic Odyssey

Путешествие Plastic Odyssey стартует в Марселе, Франция, откуда судно отправится в Африку. Далее в программе — Латинская Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, снова Африка и, наконец, возвращение в Европу.

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Clarins Председатель наблюдательного совета Clarins Groupe Кристиан Куртен-Кларанс и члены команды судна Plastic Odyssey

Первым партнером и спонсором Plastic Odyssey стала французская компания Clarins, что неудивительно: этот всемирно известный производитель средств по уходу за кожей и телом много лет известен своими эко-инициативами и следованием принципам ответственного производства. Речь идет не только об эко-проектах, в том или ином виде связанных с растениеводством и ботаникой в целом. Ответственное потребление водных ресурсов и решение проблемы пластикового загрязнения Мирового океана находятся в числе приоритетных задач французского гиганта. Например, еще в 1999 году, после того как председатель наблюдательного совета Clarins Groupe Кристиан Куртен-Кларанс побывал в Азии и увидел объемы плавающего в океане пластика, Clarins стала одной из первых в мире компаний, запретивших пластиковые пакеты в своих магазинах.

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Jean-Yves Gabriele По данным Всемирного фонда дикой природы (WWF), 80% пластика попадает в Мировой океан с суши

Сама концепция Plastic Odyssey появилась при схожих обстоятельствах. Автор идеи, 29-летний  офицер торгового флота Саймон Бернар в середине 2010-х по долгу службы оказался в Сенегале, где увидел не только огромное количество пластикового мусора в воде и на суше, но и тотальную нищету. «Глядя на то, как люди отчаянно ищут работу, мы подумали: а что если ее может дать переработка пластика? Эта мысль стала первым шагом на пути к созданию Plastic Odyssey», — цитирует Бернара AFP.

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