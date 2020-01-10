«День превратился в ночь». Аргентинский город накрыла мощная песчаная буря

5 января на аргентинскую провинцию Кордоба обрушилось стихийное бедствие. В районе города Рио-Куарто появилось черное облако, которое принесло огромные массивы пыли и песка. По словам местных жителей, «день превратился в ночь».
Río Cuarto. Tormenta de tierra. pic.twitter.com/3Mz7j5Cg3M— Iñaki Frias (@InakiFrias30) January 6, 2020
Затем резко похолодало, поднялся сильный ветер и пошел дождь с градом. Уровень осадков составлял 20-40 мм, порывы ветра достигали 120 км/ч.
@SMN_Argentina @todonoticias @tddigital @FenomenosTn @DiarioPuntal— Leo !!!!... (@leoandresmiazzo) January 6, 2020
Tormenta de tierra viento y lluvia hoy en Río Cuarto ¡!!!..
Así llegaba ¡!!.. pic.twitter.com/FBzKoboqs8
Метеорологи предупредили о приближении бури заблаговременно, и люди не пострадали. Однако несколько жилых строений были повреждены, множество деревьев вырвало из земли, на время было нарушено энергоснабжение.
Derrumbe de galpón de cerdos en Laboulaye por la intensa tormenta. pic.twitter.com/fDe9b1tyf7— Agroargentina (@PortalAgroArg) January 5, 2020
Посмотрите на песчаную бурю в Австралии.