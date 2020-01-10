Рейтинг@Mail.ru
Поиск
x
National Geographic №195, декабрь 2019
National Geographic Traveler №72, ноябрь 2019 – январь 2020
Это новый сайт National Geographic Россия. Пока мы работаем в режиме бета-тестирования.
Если у вас возникли сложности при работе с сайтом, напишите нам: new-ng@yasno.media
Жизнь планеты

«День превратился в ночь». Аргентинский город накрыла мощная песчаная буря

Анастасия Баринова
10 января 2020
Untitl67558ed-1.jpg
Фото: leoandresmiazzo/Twitter
Unti22222543tled-1.jpg
Фото: InakiFrias30/Twitter
Апокалиптическая картина

5 января на аргентинскую провинцию Кордоба обрушилось стихийное бедствие. В районе города Рио-Куарто появилось черное облако, которое принесло огромные массивы пыли и песка. По словам местных жителей, «день превратился в ночь».

Затем резко похолодало, поднялся сильный ветер и пошел дождь с градом. Уровень осадков составлял 20-40 мм, порывы ветра достигали 120 км/ч.

Метеорологи предупредили о приближении бури заблаговременно, и люди не пострадали. Однако несколько жилых строений были повреждены, множество деревьев вырвало из земли, на время было нарушено энергоснабжение.

Посмотрите на песчаную бурю в Австралии.