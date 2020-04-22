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Жизнь планеты

День Земли

National Geographic Россия
22 апреля 2020
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Фото: Stuart Rankin / Flickr.com
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Дельта Нила, Африка.
Фото: NASA
22 апреля — День Земли, когда стоит вспомнить о нуждах родной планеты. Рассказываем об истории праздника.

22 апреля 1970 года в США около 20 миллионов чловек вышли на улицы, чтобы заявить: пора принимать меры по защите пририоды. Спустя 50 лет по всему миру этот день отмечают как Международный День Земли. 

В 2009 году дата 22 апреля была признана Днем Матери-Земли Генеральной Ассамблей ООН. Идею праздника предложил боливийский президент Эво Моралес, его поддержали представители 50 стран.

Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой. 

В этом году, когда праздник отмечает свой полувековой юбилей, его главной темой решили заявить движение в защиту климата, потому что проблема климатических изменений и последствий, которые они за собой повлекут, с каждым днем становится все более важной.  

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«Мы должны действовать решительно, чтобы защитить нашу планету как от коронавируса, так и от существующей угрозы разрушения климата», – генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

Этот праздник – повод напомнить людям о том, как их действия отражаются на их родной планете, и повысить их «экологическую грамотность». 

В ООН отметили, что видимое положительное влияние — будь то улучшение качества воздуха или сокращение выбросов парниковых газов — носит временный характер, поскольку оно вызвано трагическим спадом экономики во время пандемии. 

«Давайте будем помнить в этот Международный день Матери-Земли, что нам нужен переход к более устойчивой экономике, которая будет работать как для людей, так и для планеты. Давайте способствовать гармонии с природой и Землей», — гласит заявление на сайте ООН. 

Найти более подробную информацию о празднике и принять участие в акциях солидарности, учрежденных в полувековой юбилей Дня Земли, можно на сайте праздника.

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