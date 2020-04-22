22 апреля 1970 года в США около 20 миллионов чловек вышли на улицы, чтобы заявить: пора принимать меры по защите пририоды. Спустя 50 лет по всему миру этот день отмечают как Международный День Земли.

В 2009 году дата 22 апреля была признана Днем Матери-Земли Генеральной Ассамблей ООН. Идею праздника предложил боливийский президент Эво Моралес, его поддержали представители 50 стран.

Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой.

В этом году, когда праздник отмечает свой полувековой юбилей, его главной темой решили заявить движение в защиту климата, потому что проблема климатических изменений и последствий, которые они за собой повлекут, с каждым днем становится все более важной.