День Земли
22 апреля 1970 года в США около 20 миллионов чловек вышли на улицы, чтобы заявить: пора принимать меры по защите пририоды. Спустя 50 лет по всему миру этот день отмечают как Международный День Земли.
В 2009 году дата 22 апреля была признана Днем Матери-Земли Генеральной Ассамблей ООН. Идею праздника предложил боливийский президент Эво Моралес, его поддержали представители 50 стран.
Обозначение «Мать-Земля» можно встретить в самых разных культурах и регионах. Это, по мнению ООН, лишний раз свидетельствует о взаимной зависимости, существующей между человеком и планетой.
В этом году, когда праздник отмечает свой полувековой юбилей, его главной темой решили заявить движение в защиту климата, потому что проблема климатических изменений и последствий, которые они за собой повлекут, с каждым днем становится все более важной.
Этот праздник – повод напомнить людям о том, как их действия отражаются на их родной планете, и повысить их «экологическую грамотность».
В ООН отметили, что видимое положительное влияние — будь то улучшение качества воздуха или сокращение выбросов парниковых газов — носит временный характер, поскольку оно вызвано трагическим спадом экономики во время пандемии.
«Давайте будем помнить в этот Международный день Матери-Земли, что нам нужен переход к более устойчивой экономике, которая будет работать как для людей, так и для планеты. Давайте способствовать гармонии с природой и Землей», — гласит заявление на сайте ООН.
Найти более подробную информацию о празднике и принять участие в акциях солидарности, учрежденных в полувековой юбилей Дня Земли, можно на сайте праздника.