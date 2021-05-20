Денисова пещера на Алтае признана особо ценным объектом культурного наследия народов России

Денисова пещера стала широко известна в 2010 году, когда известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в ней в 2008 году. Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни — девочки-метиса двух подвидов людей.

По версии журнала Science, открытие неизвестного ранее вида человека — Homo denisovensis (человека алтайского, или денисовского человека) — вторая по значимости мировая научная сенсация после обнаружения бозона Хиггса.