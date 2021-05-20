Денисова пещера на Алтае признана особо ценным объектом культурного наследия народов России
Денисова пещера, расположенная в Солонешенском районе Алтайского края и давшая название ранее неизвестному виду древнего человека, включена в список особо ценных объектов культурного наследия народов России.
Денисова пещера стала первым исключительно археологическим объектом в списке. Власти края рассчитывают на то, что включение Денисовой пещеры в число особо ценных объектов культурного наследия усилит интерес туристов к региону и его узнаваемость.
Денисова пещера стала широко известна в 2010 году, когда известный палеогенетик Сванте Паабо идентифицировал новый подвид людей по остатку фаланги детского пальца, найденного в ней в 2008 году. Этот подвид получил название денисовского человека. С тех пор раскопки в пещере не прекращаются. За прошедшие годы археологам удалось найти в пещере останки четырех денисовцев, двух неандертальцев и Дэнни — девочки-метиса двух подвидов людей.
По версии журнала Science, открытие неизвестного ранее вида человека — Homo denisovensis (человека алтайского, или денисовского человека) — вторая по значимости мировая научная сенсация после обнаружения бозона Хиггса.
По словам Шунькова, в прошедшем полевом сезоне в Денисовой пещере исследовались самые нижние слои южной галереи, где ранее проводились только предварительные исследования. Найденные каменные орудия свидетельствуют о том, что обитатели Денисовой пещеры владели продвинутыми для своего времени технологиями подготовки камня.
По археологическим данным, денисовский человек появился на Алтае после прохождения мощной волны миграции с Ближнего Востока примерно 300 тысяч лет назад.