Дешевые садовые статуи, выставленные на аукцион, оказались древнеегипетскими артефактами

Пара жителей британского графства Саффолк выставила на местном аукционе Mander две садовые статуи высотой около метра, изображающие сфинксов. Те были куплены 15 лет назад за 300 фунтов (≈15 тыс. рублей по курсу тех лет) на таком же небольшом аукционе и считались копиями древнеегипетских скульптур, сделанными в XVIII веке.

Находясь в саду, под действием дождя и ветра они обветшали; голову одной из статуй даже пришлось прикреплять обратно цементом. Изрядно потрепанные произведения садового искусства предлагались уже всего за 200 фунтов, и вдруг наступил момент, о котором «мечтает каждый аукционист», — так охарактеризовал ситуацию представитель аукционного дома Джеймс Мандер.