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National Geographic Россия №213, октябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Дешевые садовые статуи, выставленные на аукцион, оказались древнеегипетскими артефактами

Анастасия Баринова
13 октября 2021
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Фото: Mander Auctions
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Фото: Mander Auctions
Семья перед переездом решила избавиться от предметов, купленных за 300 фунтов.

Пара жителей британского графства Саффолк выставила на местном аукционе Mander две садовые статуи высотой около метра, изображающие сфинксов. Те были куплены 15 лет назад за 300 фунтов (≈15 тыс. рублей по курсу тех лет) на таком же небольшом аукционе и считались копиями древнеегипетских скульптур, сделанными в XVIII веке.

Находясь в саду, под действием дождя и ветра они обветшали; голову одной из статуй даже пришлось прикреплять обратно цементом. Изрядно потрепанные произведения садового искусства предлагались уже всего за 200 фунтов, и вдруг наступил момент, о котором «мечтает каждый аукционист», — так охарактеризовал ситуацию представитель аукционного дома Джеймс Мандер.

«Продавцы понятия не имели, что было у них в саду, а мы не задавали вопросов и выставили лот на торги. А потом аукцион просто сошел с ума».

Аукцион состоялся 9 октября. В течение 15 минут участники по телефону и интернету подняли цену со стартовых £200 до £195 000 (≈19 млн рублей): их заплатила международная художественная галерея. Увидев изображения, эксперты пришли к выводу, что это подлинные произведения искусства древнего Египта, которые случайно остались без внимания коллекционеров в прошлом и долгое время рассматривались как копии.

«Оказывается, им тысячи лет, и они настоящие. Это действительно потрясающе. Интересно, где они были последние 5000 лет», — говорит Мандер. Он также отмечает, что это один из самых дорогих лотов для небольших аукционов Великобритании. А на более крупных можно купить такие изысканные и роскошные предметы, как изумрудные очки.

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