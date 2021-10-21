Десятки японских кораблей времён Второй мировой войны поднялись со дна моря

Две дюжины кораблей, затонувших во время битвы за Иводзиму, одного из самых эпических сражений Второй мировой войны и одного из самых кровопролитных в истории морской пехоты США, поднялись со дна океана после подземных толчков возле вулкана Сурибати.
В августе на островах Огасавара, расположенных примерно в 1300 км к югу от Токио, произошло извержение подводного вулкана Фукутоку-Оканоба. В результате извержения над поверхностью моря поднялся небольшой островок, состоящий из пемзы и вулканического пепла. На следующий день близлежащий вулкан Нисиносима извергся впервые за год. Японское издание Asahi Shimbun отправило самолет с репортерами и экспертами, чтобы посмотреть, что происходит в регионе. Исследуя местность, они обнаружили поднятые со дна моря корабли на берегу острова Иводзима, также известного как Иото.
Битва за Иводзиму шла 36 дней с 19 февраля по 26 марта 1945 года. Это была первая военная операция вооруженных сил США на территории Японии. В бою приняли участи 70 тысяч морских пехотинцев и около 21 тысячи японских солдат. Потери США составили почти семь тысяч убитыми и 20 тысяч ранеными. 216 японских военнослужащих попали в плен, остальные погибли.
Эксперты не уверены, что появившиеся на берегу корабли являются затонувшими линкорами Императорского флота Японии. Возможно, они использовались в безуспешной попытке создать волнолом, чтобы облегчить доставку припасов на остров.
Суда выглядят относительно неповрежденными, несмотря на длительное пребывание на морском дне, потому что сделаны из железобетона. Сталь во время войны была в дефиците и некоторые страны экспериментировали с созданием таких кораблей.
По данным Университета штата Орегон, на Иводзиме произошло не менее десяти извержений. Последнее из них было зафиксировано в 1982 году.
Ранее в октябре в Токио произошло землетрясение магнитудой 6,1 балла, в результате чего здания начали раскачиваться, а движение транспорта остановилось.
Япония расположена на Тихоокеанском «огненном кольце» — дуге интенсивной сейсмической активности, которая простирается через Юго-Восточную Азию и Тихоокеанский бассейн. Страна регулярно подвергается землетрясениям, и в ней действуют строгие строительные нормы, обеспечивающие устойчивость зданий к сильным толчкам.