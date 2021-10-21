Десятки японских кораблей времён Второй мировой войны поднялись со дна моря

Две дюжины кораблей, затонувших во время битвы за Иводзиму, одного из самых эпических сражений Второй мировой войны и одного из самых кровопролитных в истории морской пехоты США, поднялись со дна океана после подземных толчков возле вулкана Сурибати.

В августе на островах Огасавара, расположенных примерно в 1300 км к югу от Токио, произошло извержение подводного вулкана Фукутоку-Оканоба. В результате извержения над поверхностью моря поднялся небольшой островок, состоящий из пемзы и вулканического пепла. На следующий день близлежащий вулкан Нисиносима извергся впервые за год. Японское издание Asahi Shimbun отправило самолет с репортерами и экспертами, чтобы посмотреть, что происходит в регионе. Исследуя местность, они обнаружили поднятые со дна моря корабли на берегу острова Иводзима, также известного как Иото.

Битва за Иводзиму шла 36 дней с 19 февраля по 26 марта 1945 года. Это была первая военная операция вооруженных сил США на территории Японии. В бою приняли участи 70 тысяч морских пехотинцев и около 21 тысячи японских солдат. Потери США составили почти семь тысяч убитыми и 20 тысяч ранеными. 216 японских военнослужащих попали в плен, остальные погибли.

Эксперты не уверены, что появившиеся на берегу корабли являются затонувшими линкорами Императорского флота Японии. Возможно, они использовались в безуспешной попытке создать волнолом, чтобы облегчить доставку припасов на остров.