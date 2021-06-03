Девушка голыми руками согнала медведя со своего забора: видео

Медведи, показанные на видео, вероятнее всего являются бурыми (Ursus arctos): последний медведь гризли (Ursus arctos horribilis) был замечен в Калифорнии в 1920-х годах. Самцы в воспитании потомства не участвуют и даже способны убивать своих детенышей, потому в гости к людям, определенно, пришла самка.

И хотя Бренда говорит, что «это не происходит здесь постоянно» – она имеет в виду только их участок, а в целом по Калифорнии такие случаи время от времени бывают. В конце апреля жители одного из городов неподалеку от Лос-Анджелеса сообщили о медведе, проникшем к ним в поисках еды. В мае семейство медведей оккупировало бассейн в другом близлежащем городе, а в штате Теннесси косолапые даже устроили вечеринку.