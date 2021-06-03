Девушка голыми руками согнала медведя со своего забора: видео

Жительница города Брэдбери, штат Калифорния, дала героический отпор медведям, которые посягнули на ее территорию. Видео с камеры наблюдения позволяет воссоздать картину полностью. На нем видно, как медведица с двумя медвежатами забирается на невысокий кирпичный забор. Собаки, охраняющие двор, с лаем подбегают к ним, и пока медвежата убегают, самка отбивается от собак лапой. На шум прибегает 17-летняя Хейли Моринико (Hailey Morinico); она с разбега толкает незваного гостя, тот сваливается с забора, а Хейли убегает обратно и загоняет питомцев в дом.
@bakedlikepie
Reply to @cynthianatsalazar @tempurashrimp guess you a fighter and a flighter haha. Love you, you badass! #badass #cousinhailey♬ original sound - Brenda✨
Видеозапись выложила сестра Хейли, Бренда, которая пояснила, что одна из собак получила небольшую царапину, но в целом с ней, как и с остальными тремя, все в порядке. По ее словам, медведи еще некоторое время оставались возле дома, а затем ушли. Теперь семья планирует поставить более высокий забор.
Невероятная реакция Хейли привлекла внимание СМИ, и ее пригласили для интервью. Девушка рассказала, что действовала автоматически, не задаваясь вопросом: «Кто в здравом уме будет толкать медведя?». Специалисты говорят, что ей необыкновенно повезло: такой контакт мог закончиться трагически, но к счастью он обернулся только вывихнутым пальцем.
@tempurashrimp
Reply to @cynthiaromeroo ##greenscreen STORY TIME ABOUT THE BEAR if u have questions I’ll answer in the comments :)♬ original sound - secks haver 😎
Медведи, показанные на видео, вероятнее всего являются бурыми (Ursus arctos): последний медведь гризли (Ursus arctos horribilis) был замечен в Калифорнии в 1920-х годах. Самцы в воспитании потомства не участвуют и даже способны убивать своих детенышей, потому в гости к людям, определенно, пришла самка.
И хотя Бренда говорит, что «это не происходит здесь постоянно» – она имеет в виду только их участок, а в целом по Калифорнии такие случаи время от времени бывают. В конце апреля жители одного из городов неподалеку от Лос-Анджелеса сообщили о медведе, проникшем к ним в поисках еды. В мае семейство медведей оккупировало бассейн в другом близлежащем городе, а в штате Теннесси косолапые даже устроили вечеринку.
Узнайте, как не пострадать при встрече с медведем на его территории – в лесу.