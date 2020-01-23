«Дикие и свободные»: захватывающий фильм о хранителях природы от WWF и RTД

Если вы регулярно любуетесь дикими животными на видеозаписях и снимках фотографов-анималистов, если ратуете за сохранение редких видов фауны на территории России – вам прямая дорога на показ документального фильма «Дикие и свободные» о том, как в нашей стране берегут зверей (и какие самоотверженные люди этим занимаются). Мы посмотрели его и можем с уверенностью заявить – фильм никого не оставит равнодушным.

Лента снята документальным телеканалом RTД к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы в России. Съёмки фильма велись в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке. Документальный фильм рассказывает о сотрудниках и экспертах WWF России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных – амурских тигров, соколов-балобанов, белых медведей и моржей. Съемки проходили в разных климатических зонах страны – в Приморском крае, в Южной Сибири и на Чукотке.

Фильм рассказывает о сохранении редких видов голосом, знакомым нам всем с детства – его озвучил ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.