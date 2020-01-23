«Дикие и свободные»: захватывающий фильм о хранителях природы от WWF и RTД
Если вы регулярно любуетесь дикими животными на видеозаписях и снимках фотографов-анималистов, если ратуете за сохранение редких видов фауны на территории России – вам прямая дорога на показ документального фильма «Дикие и свободные» о том, как в нашей стране берегут зверей (и какие самоотверженные люди этим занимаются). Мы посмотрели его и можем с уверенностью заявить – фильм никого не оставит равнодушным.
Лента снята документальным телеканалом RTД к 25-летию работы Всемирного фонда дикой природы в России. Съёмки фильма велись в Приморском крае, Южной Сибири и на Чукотке. Документальный фильм рассказывает о сотрудниках и экспертах WWF России, которые работают для сохранения редких и исчезающих видов диких животных – амурских тигров, соколов-балобанов, белых медведей и моржей. Съемки проходили в разных климатических зонах страны – в Приморском крае, в Южной Сибири и на Чукотке.
Фильм рассказывает о сохранении редких видов голосом, знакомым нам всем с детства – его озвучил ученый-зоолог и телеведущий Николай Дроздов.
Первая героиня фильма – Татьяна Миненко. Она – мать пятерых детей и руководитель Медвежьего патруля в селе Рыркайпий на Чукотке. Регулярно она вооружается родовым копьем, доставшимся от предков-чукчей, и идет патрулировать окрестности. В последнее время белые медведи целыми десятками подходят все ближе к населенным пунктам – в маленьком чукотском селе ситуация осложняется еще и тем, что рядом, на мысе Кожевникова, находятся моржовые колонии, набеги на которые не прочь устроить хищники.
Медвежьи патрули – бригады из добровольцев – спасают людей от белых медведей и белых медведей от людей. Если случится столкнуться с медведем практически нос к носу, Татьяна грозно потрясает копьем и кричит совершенно по-звериному, прогоняя зверя (так же кричать учит ребятишек в селе на специальных собраниях). На случай совсем уж опасных ситуаций у Татьяны есть ракетница – отпугивать хищников.
«Медведей много не потому, что их больше, чем мы думаем, а потому, что они от безысходности собираются в группы. Медвежий патруль – связующее звено между белыми медведями и людьми», – объясняет она в начале фильма.
Еще один герой фильма – Павел Фоменко, руководитель отдела по редким видам Амурского филиала WWF России. В 2000 году он был признан «Героем планеты» по версии журнала Time, а совсем недавно – пострадал от нападения тигрицы Казачки во время обхода реабилитационного центра для тигров.
Тигрица решила, что ей и ее детенышам угрожает опасность, и бросилась на Павла. Сетка-рабица не выдержала и кошка за короткое время успела нанести Павлу удары в район левого плеча и по лицу. Он долго восстанавливался, перенес множество операций – а после вернулся к работе.
За сотню лет численность амурских тигров сократилась на 97%, а за последнюю четверть века (стараниями Павла в том числе) возросла лишь на сотню – но это уже можно считать маленькой победой. В фильме можно увидеть, как проводят операцию пострадавшему амурскому леопарду, как Павел тропит следы диких зверей и учит фермеров защищать скот, не убивая хищников.
Третий герой документального фильма «Дикие и свободные» – орнитолог российской сети изучения и охраны пернатых хищников, эксперт WWF России – Игорь Карякин. Он спасает и интродуцирует в дикую природу соколов-балобанов. Трижды на ногах перенес энцефалит, но не бросил свою работу.
Игорь ездит по Южной Сибири вместе с женой и маленькой дочкой – та трогательно беспокоится о каждом подопечном, наблюдая, как отец берет в руки возмущенно кричащего птенца сокола: «Осторожно, лапку ему не сломай». В гнезда диких балобанов подсаживают птенцов, вылупившихся в неволе – и надеются, что пернатые родители примут новичков, а те вырастут в красивых диких птиц, сумев приумножить генетическое разнообразие и численность балобанов, регулярно отлавливаемых браконьерами.
«Хищные птицы – это моя жизнь», – просто резюмирует Игорь.
Выходя из кинотеатра «Иллюзион» после киносеанса, веришь, что возможность спасения редких зверей в России – вовсе не иллюзорна. И все это благодаря тем, кто на промозглом ветру следит за медведями; тем, кто в Приморье защищает диких хищников, невзирая на их свирепость и опасность; тем, кто в степях Южной Сибири забирается на крутые скалы, чтобы улучшить гнездо редких соколов.
«Дикие и свободные» будут идти в московском кинотеатре «Иллюзион» с 23 по 26 января. И мы искренне советуем вам не упустить возможность полюбоваться на невероятные пейзажи, красивых зверей и отважных людей – а заодно узнать много нового о сохранении природы в России.
Билеты можно забронировать здесь.