Дикие коровы лишились еды из-за наплыва туристов

Пандемия коронавирусной инфекции лишила возможности путешествовать огромное количество людей по всему миру. В поисках альтернатив стандартному туризму жители Гонконга обратили внимание на бесчисленное количество небольших островков, окружающих полуостров Коулун (большая часть полуострова и окружающие острова в Южно-Китайском море принадлежат Гонконгу — специальному административному району Китая).

Один из таких островов — Тап Мун — никогда не сталкивался с наплывом туристов. Его площадь составляет всего 1,69 квадратных километров. В этом месте поколениями проживает лишь несколько десятков рыбацких семей и стадо диких коров, которые стали местной достопримечательностью.

Появление туристов кардинально изменило остров. Они вытоптали травянистые пастбища, превратив их в бесплодную пустыню и уничтожив основной источник пищи для диких коров. Зоозащитники сообщают, что туристы не только вытоптали траву, но и уничтожили плодородный слой почвы.