Дикие коровы лишились еды из-за наплыва туристов

Пандемия коронавирусной инфекции лишила возможности путешествовать огромное количество людей по всему миру. В поисках альтернатив стандартному туризму жители Гонконга обратили внимание на бесчисленное количество небольших островков, окружающих полуостров Коулун (большая часть полуострова и окружающие острова в Южно-Китайском море принадлежат Гонконгу — специальному административному району Китая).
Один из таких островов — Тап Мун — никогда не сталкивался с наплывом туристов. Его площадь составляет всего 1,69 квадратных километров. В этом месте поколениями проживает лишь несколько десятков рыбацких семей и стадо диких коров, которые стали местной достопримечательностью.
Появление туристов кардинально изменило остров. Они вытоптали травянистые пастбища, превратив их в бесплодную пустыню и уничтожив основной источник пищи для диких коров. Зоозащитники сообщают, что туристы не только вытоптали траву, но и уничтожили плодородный слой почвы.
Ситуация с кормом для коров ухудшилась настолько, что добровольцы начали возить траву на Тап Мун с других островов и отдаленных деревень Гонконга.
VIDEO: 🇭🇰 While many in #HongKong hope the Year of the Ox will herald times of plenty, a herd of wild cows on far-flung Grass Island is going hungry after visitors surged during the coronavirus pandemic pic.twitter.com/TSTvN4yqVH— AFP News Agency (@AFP) February 10, 2021
Помимо сбора травы для коров, волонтеры теперь проводят разъяснительные беседы с отдыхающим, напоминая им о защите животных, и просят не оставлять мусор.
«Это естественная красота Гонконга, которая будет потеряна. Я думаю, людям должно быть не все равно», — заключает Фредди Рамакер, один из добровольцев на острове Тап Мун.
Тап Мун располагается у восточной оконечности полуострова Коулун. Его название переводится с китайского как «остров травы».
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