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Жизнь планеты

Дикие коровы лишились еды из-за наплыва туристов

National Geographic Россия
18 февраля 2021
Крошечный остров Тап Мун в Южно-Китайском море стал местом притяжения туристов из-за пандемии COVID-19.

Пандемия коронавирусной инфекции лишила возможности путешествовать огромное количество людей по всему миру. В поисках альтернатив стандартному туризму жители Гонконга обратили внимание на бесчисленное количество небольших островков, окружающих полуостров Коулун (большая часть полуострова и окружающие острова в Южно-Китайском море принадлежат Гонконгу — специальному административному району Китая).

Один из таких островов — Тап Мун — никогда не сталкивался с наплывом туристов. Его площадь составляет всего 1,69 квадратных километров. В этом месте поколениями проживает лишь несколько десятков рыбацких семей и стадо диких коров, которые стали местной достопримечательностью.

Появление туристов кардинально изменило остров. Они вытоптали травянистые пастбища, превратив их в бесплодную пустыню и уничтожив основной источник пищи для диких коров. Зоозащитники сообщают, что туристы не только вытоптали траву, но и уничтожили плодородный слой почвы.

«Внезапно появилось огромное количество людей, которые начали топтать траву <…> Теперь это стало экологической катастрофой», — Хо лой, глава группы Lantau Buffalo Association, выступающей за защиту диких буйволов и коров Гонконга.

Ситуация с кормом для коров ухудшилась настолько, что добровольцы начали возить траву на Тап Мун с других островов и отдаленных деревень Гонконга.

Помимо сбора травы для коров, волонтеры теперь проводят разъяснительные беседы с отдыхающим, напоминая им о защите животных, и просят не оставлять мусор.

«Это естественная красота Гонконга, которая будет потеряна. Я думаю, людям должно быть не все равно», — заключает Фредди Рамакер, один из добровольцев на острове Тап Мун.

Тап Мун располагается у восточной оконечности полуострова Коулун. Его название переводится с китайского как «остров травы».

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