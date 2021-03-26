Дикий медведь искупался в джакузи туриста и попал на видео

Американец Мейсон Требони решил провести выходные со своей женой в тихом и красочном месте. Для этого он арендовал хижину в национальном парке Грейт Смоки Маунтинс в штате Теннесси.

Утром 20 марта Мейсон набрал воду в джакузи на открытом воздухе, чтобы расслабиться и насладиться сказочным видом восходящего солнца над горными хребтами, но его планам не суждено было сбыться.

Требони не учел, что местному дикому медведю тоже приглянется горячая ванна. Мейсону пришлось уступить – мужчина снимал на камеру, как хищник забрался на веранду, а затем проследовал по ступенькам в джакузи и погрузился в парящую воду.