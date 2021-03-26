Дикий медведь искупался в джакузи туриста и попал на видео

Американец Мейсон Требони решил провести выходные со своей женой в тихом и красочном месте. Для этого он арендовал хижину в национальном парке Грейт Смоки Маунтинс в штате Теннесси.
Утром 20 марта Мейсон набрал воду в джакузи на открытом воздухе, чтобы расслабиться и насладиться сказочным видом восходящего солнца над горными хребтами, но его планам не суждено было сбыться.
Требони не учел, что местному дикому медведю тоже приглянется горячая ванна. Мейсону пришлось уступить – мужчина снимал на камеру, как хищник забрался на веранду, а затем проследовал по ступенькам в джакузи и погрузился в парящую воду.
Во время съемки Требони разговаривает со своей женой и объясняет, что медведи могут быть опасными. В какой-то момент он рискнул выйти за дверь, чтобы заснять животное поближе, но, после резких движений медведя в джакузи, поспешил вернуться в дом.
Мейсон рассказал, что медведь играл со своим сородичем недалеко от хижины, прежде чем пробраться на территорию арендованного дома. В общей сложности он провел в джакузи около 15 минут.
По оценкам Службы национальных парков США, в национальном парке Грейт Смоки Маунтинс обитает около 1500 диких медведей.
Посмотрите на другого медведя, который забрался в чужой пруд с карпами кои и поиграл с резиновыми уточками.
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