Дистанционка с козами: школьница из Италии обучается удаленно на альпийском пастбище

Фиамметта Мелис, 10-летняя ученица начальной школы в Медзоломбардо, вместе с другими детьми в провинции Тренто вынуждена обучаться дистанционно из-за карантинных мер, введенных в Италии. Стол, ноутбук, ручка и тетрадь — это уже привычный набор для тех, кто столкнулся с временным закрытием школ в Италии.
Только дистанционное обучение у Фиамметты проходит в необычных условиях — на альпийском пастбище на высоте около 1000 метров выше уровня моря.
Родители девочки входят в число тех, кто не может получить отпуск на время карантина. Её мать — социальный и медицинский работник, очевидно, она не может взять Фиамметту с собой. Отец девочки выращивает коз и днем должен следить за ними на альпийском лугу.
Массимилиано Мелис — бывший строитель, приехавший в Трентино из Сардинии. Три года назад он решил посвятить себя профессии, принадлежавшей его дедушке и бабушке. В его стаде около 350 коз разных пород. Из козьего молока он производит сыры и рикотту с необычным ароматом, полученную благодаря особой натуральной диете.
Массимилиано забирает утром дочку с собой, но говорит, что такая обстановка совсем не мешает обучению девочки.
«Фиамметта очень хорошо учится в школе, и горная среда учит её, как важно адаптироваться. Мы решаем логистические задачи благодаря точке доступа для мобильных телефонов. К счастью, связь в Валь-ди-Соле хорошая», — объясняет Мелис.
Так луга стали для Фиамметты большим школьным классом. «Утром мы ставим компьютер на плоский стол, а также у меня есть стул. Мы включаем компьютер, чтобы я могла сразу же начать видеоурок, я готовлю тетради и сразу кладу на них камешек, иначе ветер переворачивает мои страницы. Это красиво, это дает мне вдохновение писать и делает меня счастливее, а обучение — интереснее», — говорит девочка.
Фиамметта признается, что в будущем хотела бы стать агентом лесного хозяйства, потому что её привлекает природа, а не офисы. Еще ей нравятся лошади, а сотрудники этой профессии нередко передвигаются верхом.