Дистанционка с козами: школьница из Италии обучается удаленно на альпийском пастбище

Фиамметта Мелис, 10-летняя ученица начальной школы в Медзоломбардо, вместе с другими детьми в провинции Тренто вынуждена обучаться дистанционно из-за карантинных мер, введенных в Италии. Стол, ноутбук, ручка и тетрадь — это уже привычный набор для тех, кто столкнулся с временным закрытием школ в Италии.

Только дистанционное обучение у Фиамметты проходит в необычных условиях — на альпийском пастбище на высоте около 1000 метров выше уровня моря.

Родители девочки входят в число тех, кто не может получить отпуск на время карантина. Её мать — социальный и медицинский работник, очевидно, она не может взять Фиамметту с собой. Отец девочки выращивает коз и днем должен следить за ними на альпийском лугу.