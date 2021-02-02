Длинному человеку из Уилмингтона пририсовали медицинскую маску

Пара преступников недавно пририсовала медицинскую маску на лицо знаковой английской достопримечательности. Об этом заявил сержант Том Картер из полиции Сассекса. Власти планируют оценить ущерб, нанесенный геоглифу и восстановить памятник.

Геоглиф под названием Длинный человек из Уилмингтона расположен на склоне холма Виндовер недалеко от Уилмингтона в Восточном Сассексе. Высота геоглифа составляет 72 метра, в его руках находятся два посоха, назначение которых неизвестно.

Ранее считалось, что эта фигура появилась в железном веке или даже в период неолита, но археологические исследования 2003 года показали, что фигура могла быть вырезана в XVI–XVII веках. Геоглиф сделан из каменных блоков и известкового раствора, которые погружены в вырытые траншеи.