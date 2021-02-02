Длинному человеку из Уилмингтона пририсовали медицинскую маску

Пара преступников недавно пририсовала медицинскую маску на лицо знаковой английской достопримечательности. Об этом заявил сержант Том Картер из полиции Сассекса. Власти планируют оценить ущерб, нанесенный геоглифу и восстановить памятник.
Геоглиф под названием Длинный человек из Уилмингтона расположен на склоне холма Виндовер недалеко от Уилмингтона в Восточном Сассексе. Высота геоглифа составляет 72 метра, в его руках находятся два посоха, назначение которых неизвестно.
Ранее считалось, что эта фигура появилась в железном веке или даже в период неолита, но археологические исследования 2003 года показали, что фигура могла быть вырезана в XVI–XVII веках. Геоглиф сделан из каменных блоков и известкового раствора, которые погружены в вырытые траншеи.
A couple of other pics of people or press are interested... pic.twitter.com/erL9D1Y1Ty— Jeremy_Christey FRSA (@Jeremy_Christey) January 29, 2021
Длинный человек — одна из двух сохранившихся человеческих фигур на холмах в Англии; другой — Гигант Серн-Аббас, к северу от Дорчестера. Оба геоглифа являются зарегистрированными древними памятниками, охраняемыми государством.
Происхождение Длинного человека остается неясным. В течение многих лет самой ранней известной записью о памятнике был рисунок, сделанный Уильямом Барреллом, когда он посетил Уилмингтонский монастырь в 1766 году. На рисунке Баррелла изображена фигура, держащая грабли и косу, которые были короче настоящих посохов.
В 1993 году в коллекциях Девоншира в Чатсуорт-Хаусе был обнаружен еще один рисунок, сделанный геодезистом Джоном Роули в 1710 году. И это на данный момент самое раннее упоминание геоглифа.
Узнайте, кто автор самого большого геоглифа человека на Земле.