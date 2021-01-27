Для чего начертаны загадочные геоглифы Наски: новая версия

Геоглифы Наски относятся к числу величайших загадок археологии: с момента их открытия в 1940-х годах ученым так и не удалось найти убедительного доказательства их предназначения, с которым согласилось бы все научное сообщество.
Теперь команда исследователей во главе с инженером Карлосом Хермидой утверждает, что тайна, наконец, раскрыта. Хермида пока объявил лишь предварительные результаты работы, а полностью исследование будет представлено в следующем месяце на Международном конгрессе культурного туризма в испанской Кордове.
Геоглифы Наски представляют собой группу гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На равнине, протянувшейся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, расположено около 30 громадных рисунков (птицы, обезьяна, паук, цветы и др.), а также примерно 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур. Археологи давно поняли, что линии Наски были созданы доколумбовой цивилизацией, но зачем – четкого ответа на этот вопрос не было.
Анонсируя новое исследование Хермида заявил, что линии Наски служили сложной системой оросительных каналов.
Согласно новому исследованию, геоглифы Наски были созданы с использованием доинкской техники сбора воды. Исследователи проанализировали геоглифы с помощью спутниковых снимков, создав своеобразную мозаику из 3750 фотографий. «Мозаика» состоит из 75 строк и 50 столбцов и охватывает площадь около 2500 квадратных километров. Авторы работы полагают, что эта сложная система орошала бесплодную теперь пустыню, контролируя поток воды в регионе с меняющимся уровнем влажности.
Анонсируемая статья под названием «Археологический туризм в Перу: линии Наски» была написана в результате более чем восьми лет полевых исследований.
Впервые о линиях Наски узнали, когда американский историк Пол Косок пролетел над ними и увидел фигуры с высоты. Ученый находился в Перу в 1940-1941 гг. для изучения древних ирригационных систем. Косок заметил, что один из загадочных объектов имел форму птицы. Вскоре другие исследователи отправились в Перу, чтобы определить назначение линий. Исследователи считают, что линии Наска были созданы между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э.
Мария Райхе, посвятившая изучению линий Наска почти полвека, предполагала, что весь макрокомплекс плато Наска был ориентирован на решение разнообразных астрономических или, возможно, астрологических задач. Она считала, что рисунки в форме животных могли символизировать различные созвездия. Она предполагала, что геоглиф в виде паука является олицетворением созвездия Ориона, а фигура обезьяны — Большой Медведицы.
Большую популярность приобрела версия уфологов, суть которой в том, что древние люди контактировали с высаживавшимися на Земле инопланетянами, а после их отбытия с планеты начали делать рисунки, которые хорошо видны с неба, чтобы снова призвать «небесных богов».
В 1994 году геоглифы Наски были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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