Для чего начертаны загадочные геоглифы Наски: новая версия

Геоглифы Наски относятся к числу величайших загадок археологии: с момента их открытия в 1940-х годах ученым так и не удалось найти убедительного доказательства их предназначения, с которым согласилось бы все научное сообщество.

Теперь команда исследователей во главе с инженером Карлосом Хермидой утверждает, что тайна, наконец, раскрыта. Хермида пока объявил лишь предварительные результаты работы, а полностью исследование будет представлено в следующем месяце на Международном конгрессе культурного туризма в испанской Кордове.

Геоглифы Наски представляют собой группу гигантских геометрических и фигурных геоглифов на плато Наска в южной части Перу. На равнине, протянувшейся более чем на 50 километров с севера на юг и на 5-7 километров с запада на восток, расположено около 30 громадных рисунков (птицы, обезьяна, паук, цветы и др.), а также примерно 13 тысяч линий и полос и около 700 геометрических фигур. Археологи давно поняли, что линии Наски были созданы доколумбовой цивилизацией, но зачем – четкого ответа на этот вопрос не было.