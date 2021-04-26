Добровольцы, прожившие под землей в полной изоляции 40 дней, вышли из пещеры

Группа из восьми мужчин и семи женщин жила в пещере Ломбривс на юго-западе Франции в рамках проекта под названием Deep Time, целью которого было исследование пределов способности человека адаптироваться к изоляции. Проект, возглавляемый Институтом адаптации человека, завершился по плану и без каких-либо эксцессов. Это произошло 24 апреля, спустя 40 дней после начала эксперимента.

Во время пребывания в пещере добровольцы спали в палатках и сами вырабатывали электричество с помощью педального велосипеда. Доставать воду участникам эксперимента приходилось из колодца глубиной 14 метров.

Из-за отсутствия солнечного света добровольцы довольно быстро потеряли чувство времени. По словам одного из участников эксперимента, ему показалось, что он провел в пещере всего 23 дня.

Группа не имела связи с внешним миром и не могла пользоваться телефонами или другими электронными устройствами.