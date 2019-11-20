Австрийский дом Гитлера станет полицейским участком

Дом, в котором родился Адольф Гитлер, находится в австрийском городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия.

Местные власти сообщили, что строение будет использоваться как полицейский участок. Прежде чем полиция начнет использовать здание, оно будет переоборудовано: в ноябре будет объявлен архитектурный конкурс, результаты которого подведут в первой половине 2020 года.

Судьба дома решалась на протяжении нескольких лет. Ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник.