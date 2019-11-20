Австрийский дом Гитлера станет полицейским участком
Дом, в котором родился Адольф Гитлер, находится в австрийском городе Браунау-ам-Инн в федеральной земле Верхняя Австрия.
Местные власти сообщили, что строение будет использоваться как полицейский участок. Прежде чем полиция начнет использовать здание, оно будет переоборудовано: в ноябре будет объявлен архитектурный конкурс, результаты которого подведут в первой половине 2020 года.
Судьба дома решалась на протяжении нескольких лет. Ранее австрийские власти хотели снести здание, чтоб оно не превратилось в культовый для неонацистов памятник.
В 2017 году дом был изъят в собственность государства у его владелицы Герлинды Поммер. Изначально Поммер присудили компенсацию в 1,5 млн евро, однако эта сумма была оспорена финансовой прокуратурой Австрии. Спор закончился в 2019 году, когда Верховный суд Австрии присудил семье Поммер компенсацию в размере 810 тыс. евро.
В 1989 году перед домом был установлен Мемориальный камень против войны и фашизма.