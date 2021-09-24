Дом моды Saint Laurent отказывается от использования натурального меха

Французский модный бренд класса люкс Saint Laurent, который основал легендарный Ив Сен-Лоран, со следующего года перестанет создавать одежду из натурального меха, сообщила его материнская компания Kering. Фирма сообщила, что к осенним коллекциям 2022 года другой бренд Kering, Brioni, также не будет использовать мех животных.

Saint Laurent и Brioni были последними оставшимися брендами Kering, которые запретили использование меха. До этого такие же меры приняли в Gucci, Balenciaga, Bottega Venata и Alexander McQueen.