Дом моды Saint Laurent отказывается от использования натурального меха

Французский модный бренд класса люкс Saint Laurent, который основал легендарный Ив Сен-Лоран, со следующего года перестанет создавать одежду из натурального меха, сообщила его материнская компания Kering. Фирма сообщила, что к осенним коллекциям 2022 года другой бренд Kering, Brioni, также не будет использовать мех животных.
Saint Laurent и Brioni были последними оставшимися брендами Kering, которые запретили использование меха. До этого такие же меры приняли в Gucci, Balenciaga, Bottega Venata и Alexander McQueen.
Организация «За этичное обращение с животными» (PETA) приветствовала этот шаг и в своем заявлении отметила, что «использование меха животных любым модным домом в 2021 году является постыдным». Организация даже стала акционером Kering и привлекла актрису Джиллиан Андерсон, которая перед ежегодным собранием фирмы зачитала письмо с призывом отказаться от натурального меха.
В PETA призывают Louis Vuitton последовать примеру Saint Laurent и запретить мех в своих изделиях.
Материнская компания Louis Vuitton, LVMH, сообщила, что ее меховые изделия производятся «наиболее этичным и ответственным способом», и компания не будет использовать мех вымирающих видов животных. Очевидно, отказываться от натурального меха целиком они все же не планируют.