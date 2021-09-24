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National Geographic Россия №212, сентябрь 2021
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Жизнь планеты

Дом моды Saint Laurent отказывается от использования натурального меха

National Geographic Россия
24 сентября 2021
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Фото: Wikimedia Commons
Окончательно это случится в 2022 году.

Французский модный бренд класса люкс Saint Laurent, который основал легендарный Ив Сен-Лоран, со следующего года перестанет создавать одежду из натурального меха, сообщила его материнская компания Kering. Фирма сообщила, что к осенним коллекциям 2022 года другой бренд Kering, Brioni, также не будет использовать мех животных.

Saint Laurent и Brioni были последними оставшимися брендами Kering, которые запретили использование меха. До этого такие же меры приняли в Gucci, Balenciaga, Bottega Venata и Alexander McQueen.

«Когда дело доходит до защиты животных, наша группа всегда демонстрировала готовность улучшать методы работы в своей собственной цепочке поставок и в секторе предметов роскоши в целом. Пришло время сделать еще один шаг вперед и прекратить использование меха во всех наших коллекциях. Мир изменился вместе с нашими клиентами, и сектор люкс, конечно, должен адаптироваться к этому», – Франсуа-Анри Пино, гендиректор Kering.

Организация «За этичное обращение с животными» (PETA) приветствовала этот шаг и в своем заявлении отметила, что «использование меха животных любым модным домом в 2021 году является постыдным». Организация даже стала акционером Kering и привлекла актрису Джиллиан Андерсон, которая перед ежегодным собранием фирмы зачитала письмо с призывом отказаться от натурального меха. 

В PETA призывают Louis Vuitton последовать примеру Saint Laurent и запретить мех в своих изделиях.

Материнская компания Louis Vuitton, LVMH, сообщила, что ее меховые изделия производятся «наиболее этичным и ответственным способом», и компания не будет использовать мех вымирающих видов животных. Очевидно, отказываться от натурального меха целиком они все же не планируют. 

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