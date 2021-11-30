Дом прячется среди поля авокадо: изящное архитектурное решение

Молодая семья, увлекающаяся дельтапланеризмом, решила обзавестись местом отдыха на выходных. Супруги обратились к известному архитектору Франсиско Прадо. Дом должен был располагаться на поле авокадо близ мексиканской столицы Мехико. При этом семья была озабочена тем, чтобы максимально вписать строение в окружающую среду, а также тем, чтобы жилище хорошо выглядело с воздуха.

Прадо решил проблему радикально: бетонную оболочку дома в выбранном на холме месте он засыпал землей и травой. Как отмечает компания Home Adore, с которой сотрудничает Прадо, почва и зелень действует как изолятор и помогает поддерживать относительно стабильную температуру круглый год.

Полюбоваться на его интерьер и экстерьер можно в галерее: