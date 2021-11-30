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National Geographic Россия №214, ноябрь 2021
National Geographic Traveler № 3 (80), сентябрь – ноябрь 2021
Жизнь планеты

Дом прячется среди поля авокадо: изящное архитектурное решение

National Geographic Россия
30 ноября 2021
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«Дом авокадо» с воздуха
Фото: Home Adore
С воздуха «авокадом» едва заметен.

Молодая семья, увлекающаяся дельтапланеризмом, решила обзавестись местом отдыха на выходных. Супруги обратились к известному архитектору Франсиско Прадо. Дом должен был располагаться на поле авокадо близ мексиканской столицы Мехико. При этом семья была озабочена тем, чтобы максимально вписать строение в окружающую среду, а также тем, чтобы жилище хорошо выглядело с воздуха.

Прадо решил проблему радикально: бетонную оболочку дома в выбранном на холме месте он засыпал землей и травой. Как отмечает компания Home Adore, с которой сотрудничает Прадо, почва и зелень действует как изолятор и помогает поддерживать относительно стабильную температуру круглый год.

Полюбоваться на его интерьер и экстерьер можно в галерее:

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Casa Aguacates находится посреди поля авокадо
Фото: Home Adore
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Вид на пространство с кухней, гостиной и террасой
Фото: Home Adore
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Вид на пространство с кухней, гостиной и террасой
Фото: Home Adore
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Гидромассажная ванная на террасе
Фото: Home Adore
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Декор было решено выполнить в стиле грубой отделки
Фото: Home Adore
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Кухонное пространство
Фото: Home Adore
«Вся концепция вращается вокруг намерения сохранить природные элементы и минимизировать воздействие на окружающую среду. В результате деревья авокадо прорастают над скрытым и непритязательным строением, откуда открывается вид на верхушки деревьев в лесу», – Home Adore.

Внутренний декор дома, получившего название Casa Aguacates («Дом авокадо»), представляет собой сочетание грубого бетона, дерева, лепнины и стекла. Интерьер Avocado House составляет 246 м2 и включает открытое пространство с кухней, столовой и гостиной. Вокруг этого пространства расположены главная спальня, детская спальня, гостевые комнаты, а также домашняя студия.

Щедрое остекление, в том числе световые люки, обеспечивает естественное освещение, а стеклянные двери выходят на террасу с гидромассажной ванной, откуда открывается вид на близлежащий лес. 

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