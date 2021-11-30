Дом прячется среди поля авокадо: изящное архитектурное решение
Молодая семья, увлекающаяся дельтапланеризмом, решила обзавестись местом отдыха на выходных. Супруги обратились к известному архитектору Франсиско Прадо. Дом должен был располагаться на поле авокадо близ мексиканской столицы Мехико. При этом семья была озабочена тем, чтобы максимально вписать строение в окружающую среду, а также тем, чтобы жилище хорошо выглядело с воздуха.
Прадо решил проблему радикально: бетонную оболочку дома в выбранном на холме месте он засыпал землей и травой. Как отмечает компания Home Adore, с которой сотрудничает Прадо, почва и зелень действует как изолятор и помогает поддерживать относительно стабильную температуру круглый год.
Полюбоваться на его интерьер и экстерьер можно в галерее:
Внутренний декор дома, получившего название Casa Aguacates («Дом авокадо»), представляет собой сочетание грубого бетона, дерева, лепнины и стекла. Интерьер Avocado House составляет 246 м2 и включает открытое пространство с кухней, столовой и гостиной. Вокруг этого пространства расположены главная спальня, детская спальня, гостевые комнаты, а также домашняя студия.
Щедрое остекление, в том числе световые люки, обеспечивает естественное освещение, а стеклянные двери выходят на террасу с гидромассажной ванной, откуда открывается вид на близлежащий лес.
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