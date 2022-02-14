Древний остров в Бахрейне неожиданно оказался рукотворным

Вероятно, он служил точкой водоснабжения для ловцов жемчуга.

Археологи настаивают на новом статусе острова Аль-Сайя, который находится у берегов Мухаррака – второго по величине города Бахрейна. Исследователи обнаружили, что он создан руками человека и был образован посреди моря вокруг пресноводного источника не менее 1200 лет назад.

Управление культуры и древностей Бахрейна вместе с британской командой во главе с профессором Робертом Картером начали раскопки на историческом острове Аль-Сайя в рамках археологического проекта в конце января. Директор Департамента музеев и древностей учреждения культуры Салман Аль-Махари отмечает, что, вопреки прежним убеждениям, остров имеет искусственное происхождение. Ранее считалось, что остров был создан природой.

Предварительные результаты раскопок показали, что остров играл роль станции водоснабжения, датируемой началом исламской эпохи или даже ранее. Для того, чтобы создать остров, местные жители сначала построили цистерну или водный резервуар вокруг источника, чтобы заполнить его пресной водой, поступающей со скалистого морского дна.

Остров Аль-Сайя, вероятно, служил центром водоснабжения для ловцов жемчуга Фото: Bahrain Authority for Culture and Antiquities

Вокруг него затем создавалась толстая круговая стена, которая формировала небольшой остров менее 20 метров в ширину. Далее стена укреплялась еще одной изогнутой стеной, образуя остров шириной 40 метров. Наконец, возводились прямые стены на южной и восточной сторонах острова, которые пересекались друг с другом под прямым углом, – в результате образовывался пирс. Для укрепления платформы острова использовали коралловые блоки. В конечном итоге получился участок суши длиной не менее 60 метров и шириной более 40 метров.

Исследования также показывают, что Аль-Сайя играл решающую роль в истории добычи жемчуга в Бахрейне. Группа Картера нашла внушительные кучи из старых раковин жемчужных моллюсков. Раковины были перемешаны с керамикой VII-VIII веков нашей эры. Возможно, остров построили для того, чтобы снабжать пресной водой ныряльщиков – лодки подходили к пирсу и без задержки получали пресную воду.

Подчеркивается, что это первое систематическое морское и подводное археологическое исследование в Бахрейне.

Бахрейн зарегистрировал остров в Списке национального наследия после того, как он медленно начал уходить под воду. Ранее считалось, что Бахрейн состоит из 51 естественного острова и 33 искусственных. Вероятно, теперь статус одного из них будет изменен.