Дрон над жерлом извергающегося вулкана: невероятные кадры

«Чувствуете жар? Расплавил свой дрон ради этих кадров», — написал Олаф в Instagram.

На деле аппарат фотографа не был уничтожен, но жар его существенно повредил — в частности перестал работать видеосенсор, и теперь во время полёта дрон беспрестанно выдаёт ошибку. Тем не менее Олаф заверяет, что полученные кадры того стоили.

Извержение вулкана Фаградалсфьядль на исландском полуострове Рейкьянес началось в субботу, 19 марта. Извержению предшествовало более 50 тысяч небольших землетрясений, фиксировавшихся в течение последних месяцев.

Фаградальсфьядль представляет собой вулкан-туйю, образовавшийся около 100 000 лет у назад во время последнего ледникового периода.