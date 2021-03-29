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Жизнь планеты

Дрон над жерлом извергающегося вулкана: невероятные кадры

National Geographic Россия
29 марта 2021
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Исландский фотограф едва не потерял свой беспилотник ради видеоролика изумительной красоты.

На прошлой неделе фотограф Гардар Олаф поделился видеороликом, на котором дрон пикирует над рекой лавы, а затем приближается непосредственно к жерлу вулкана Фаградальсфьядль, едва увернувшись от кипящей массы.

Этот ролик набрал огромную популярность в соцсетях, и теперь Олаф решил пойти еще дальше и рискнуть дроном ради красивых кадров. Он расположил беспилотник на высоте над жерлом вулкана, а затем начал спускать его вниз. Перед потерей сигнала дрон успел передать кадры на гаджет Олафа.

«Чувствуете жар? Расплавил свой дрон ради этих кадров», — написал Олаф в Instagram.

На деле аппарат фотографа не был уничтожен, но жар его существенно повредил — в частности перестал работать видеосенсор, и теперь во время полёта дрон беспрестанно выдаёт ошибку. Тем не менее Олаф заверяет, что полученные кадры того стоили.

Извержение вулкана Фаградалсфьядль на исландском полуострове Рейкьянес началось в субботу, 19 марта. Извержению предшествовало более 50 тысяч небольших землетрясений, фиксировавшихся в течение последних месяцев.

Фаградальсфьядль представляет собой вулкан-туйю, образовавшийся около 100 000 лет у назад во время последнего ледникового периода.

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