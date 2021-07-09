Дроны научились находить метеориты

По оценкам ученых-планетологов, ежегодно около 500 метеоритов переживают огненное (буквально!) путешествие через атмосферу Земли и падают на поверхность нашей планеты. Однако обнаружить удается только около двух процентов из них, поскольку большая часть метеоритов попадает в океан или в труднодоступные места на суше. А еще они не всегда крупные и заметные – попробуй разляди небольшой камешек, стремительно упавший неведомо куда!

Значительную часть падающих метеоритов попросту не удается обнаружить, однако в последние годы в этом направлении произошел прорыв благодаря новым технологиям.

На помощь ученым уже пришли доплеровские радары, фиксирующие падения метеоритов, а также широко распространившиеся видеорегистраторы и камеры наблюдения. Теперь команда исследователей из Калифорнийского университета в Дэвисе привлекла для поиска метеоритов дроны и искусственный интеллект.

Дроны запрограммированы на полет по области вероятного падения метеорита и съемку поверхности на этой площади. Затем искусственный интеллект анализирует эти снимки, выявляя потенциальные метеориты.