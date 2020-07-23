Два Карла II на одной картине и секреты «Снятия с креста»: что скрывают шедевры музея Прадо

Еще одно необычное открытие поджидало исследователей на рентгеновском снимке портрета короля Испании Карла II кисти Карреньо де Миранды. Оказалось, что за портретом монарха в полный рост скрывается он же, но в более юном возрасте. По всей видимости, живописец повторно использовал полотно через пару лет, когда Карл II подрос.

На картине прежней осталась комната, где позировал Карл II — это зеркальный зал Алькасара в Мадриде. Но фигура стала более внушительной. Эксперты считают, что художник хотел передать образ взрослого монарха, который мог править страной.

Портретист, тем не менее, не мог не отразить на полотне характерные черты Габсбургов — сильно выдающийся вперед подбородок и выпяченную нижнюю губу. Династия Габсбургов, известная близкородственными связями, обрекала свое потомство на многочисленные болезни. По сути, Карл II был инвалидом с детства, не способным управлять государством. Не оставив потомства, он скончался в 38 лет, став последним Габсбургом на испанском престоле.