Двойная угроза: изменение климата и вооруженные столкновения в ЦАР
Как изменение климата сказывается на жизни населения Центральноафриканской Республики?
Ибраима Бах: Центральноафриканская Республика — нагляднейший пример того, насколько серьезными могут быть последствия изменения климата и вооруженного конфликта.
Нестабильная обстановка и усугубляющаяся нехватка ресурсов в регионах Сахели и озера Чад вынуждают многих скотоводов искать воду и пастбища для своих стад в Центральноафриканской Республике. Благоприятный климат, низкая плотность населения и обширные пастбища в этой стране создают идеальные условия для выпаса скота.
В настоящее время трансграничная сезонная миграция почти не регулируется. В результате она может создавать огромную нагрузку на природные ресурсы и провоцировать конфликты между земледельцами и скотоводами. Это дополнительная серьезная проблема для населения Центральноафриканской Республики, которое с 2013 года страдает от последствий вооруженного насилия.
Одновременно страна сталкивается с экстремальными погодными явлениями. Например, в 2019 году из-за разрушительного наводнения десятки тысяч жителей Банги, столицы страны, бежали из своих домов, что создало для них угрозу остаться без пропитания. Наводнение также вызвало вспышку малярии и холеры, что особенно серьезно для страны, где доступ к медицинской помощи крайне ограничен. Ожидается, что дальше будет только хуже, поскольку продолжительность и частота сезонов дождей становится все менее регулярной1. Традиционные сельскохозяйственные календари все меньше соответствуют реальности, фермерам приходится очень тяжело, им нужна хоть какая-то помощь.
Как трансграничная сезонная миграция обострила существующую напряженность?
ИБ: Сама по себе сезонная миграция не является чем-то новым, равно как и напряженность между земледельцами и скотоводами, которую она может создавать. Однако, когда обстановка в регионе была стабильной, люди в основном пользовались установленными миграционными маршрутами и соблюдали определенные правила. Например, если стадо потравило поле, деревенские старейшины и вожди скотоводов мирно договаривались о возмещении убытков на основе принятых компенсационных тарифов. Если таким путем решить вопрос не удавалось, можно было обратиться к властям или в суд.
Вспышка вооруженного насилия в 2013 году привела к ухудшению ситуации в плане безопасности и утрате государством контроля над некоторыми районами. Все эти сдержки и противовесы исчезли, воцарился хаос. Скотоводы стали отклоняться от традиционных миграционных маршрутов, что привело к скоплению скота вблизи деревень и полей. Между земледельцами и скотоводами обострилась конкуренция за земли и ресурсы.
Сегодня сезонная миграция нередко сопровождается актами насилия, такими как кражи скота, потравы, сексуальные посягательства и даже убийства.
Все чаще происходят межобщинные столкновения, и, поскольку эта ситуация создает возможности для вымогательства и незаконных поборов, в насилие все больше втягиваются вооруженные группы.
К чему все это приводит в гуманитарном плане?
ИБ: Непосредственные жертвы этой ситуации — земледельцы и скотоводы, но так как от сельскохозяйственного производства зависит выживание 70% населения, косвенные последствия огромны. Согласно последним данным инициативы «Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности»2, почти половина населения страдает от нехватки продовольствия. Недоедание стало распространенным явлением, особенно среди детей, пожилых людей и инвалидов. Пандемия COVID-19 только ухудшила положение, затормозив торговлю и другие виды экономической активности, что, в свою очередь, повлекло за собой рост цен на важнейшие импортные продукты питания, такие как рис, растительное масло и сахар.
Самым обездоленным стало как никогда трудно обеспечить себя пропитанием.
Но этим отрицательные последствия не исчерпываются. В некоторых районах на ограниченном пространстве скапливается много скота, что не только ведет к оскудению ресурсов, но и вредно как для окружающей среды, так и для здоровья самих домашних животных. В конечном счете, под угрозой оказались методы хозяйствования, унаследованные от предков. Доведенные до нищеты, многие прибегают к другим, более разрушительным способам выживания. В качестве примера приведу интенсивное сведение лесов: вырубая лес, люди получают необходимое им топливо, зарабатывают на торговле дровами и кормят скот листьями, но все это наносит огромный вред окружающей среде. К сожалению, другого выбора у них нет.
Что можно сделать в плане гуманитарной помощи?
ИБ: При выработке решений основное внимание надо уделять тому, чтобы обеспечить безопасность и содействовать возвращению властей в те районы, которые они покинули, поскольку это позволит вернуться к регулированию миграционных маршрутов, а также земледельческой и скотоводческой деятельности. При этом мы также не должны забывать, что противоречия обычно возникают в определенное время года, а именно между приходом скотоводов из соседних стран в январе–феврале и их уходом в апреле–мае.
Предоставление гуманитарной помощи скотоводам — дело крайне спорное, так как сезонная миграция — серьезный источник напряженности и насилия. Но для поддержки мирного миграционного процесса и помощи самым обездоленным в соответствующих районах выделяется слишком мало ресурсов.
Можно рекомендовать земледельцам пересмотреть некоторые методы хозяйствования, которые создают риски как для них самих, так и для окружающей среды. Например, подсечно-огневое земледелие требует огромных площадей. Но, когда проблемы безопасности ограничивают доступ к полям, люди, чтобы найти большие участки плодородной земли, вынуждены перемещаться все дальше и дальше, подвергая себя опасности. Фермеров можно обучать новым методам ведения сельского хозяйства, которые одновременно уменьшили бы необходимость перемещений и смягчили бы экологические последствия.
Нужно больше делать для обеспечения единства общества.
Отношения скотоводов и земледельцев всегда были взаимовыгодными. Сезонная миграция вовсе не обязательно означает конкуренцию за воду и землю. Она может предоставлять возможность культурного, социального и экономического обмена. Скотоводы могут продавать домашних животных и покупать у фермеров зерно. Так заключаются брачные союзы и устанавливаются связи, но только при условии гармоничных отношений между этими двумя категориями населения.
Что делает МККК?
• Земледелие
- распространяет улучшенные сорта семян для короткого севооборота, приспособленные для климатических условий каждого региона;
- обучает крестьян экологически безопасным методам повышения урожайности;
- поддерживает местное производство семян улучшенных сортов;
- внедряет надежные методы сушки и консервирования, чтобы повысить ценность сельскохозяйственной продукции.
• Скотоводство
- вакцинирует скот для профилактики распространения болезней при сезонной миграции;
- обучает скотоводов правильно применять вакцины и предоставляем необходимые фармацевтические продукты и материалы.
МККК также реагирует на чрезвычайные ситуации, раздавая продукты питания и другие предметы первой необходимости перемещенным лицам, людям, возвращающимся в места, откуда они бежали, и принимающим сообществам.
1 Согласно прогнозам, следует ожидать повышения температур и более частых и интенсивных периодов дождливой погоды. Это одна из причин, по которым Центральноафриканская Республика занимает одно из первых мест в Глобальном адаптационном индексе Университета Нотр-Дам, оценивающем уязвимость стран к изменению климата и прочим глобальным вызовам в сочетании с их готовностью повысить свою устойчивость.
2 «Комплексная классификация стадий продовольственной безопасности» представляет собой всемирную инициативу целого ряда партнеров. Она основана на комплексе взаимодополняющих аналитических инструментов и процедур для классификации степени и масштабов недоедания и отсутствия продовольственной безопасности. Она была разработана в 2004 году в Сомали. Сегодня ее используют более чем в 30 странах, в том числе в ходе затяжных кризисов и ситуаций хронического отсутствия продовольственной безопасности.