Двойная угроза: изменение климата и вооруженные столкновения в ЦАР

Ибраима Бах: Центральноафриканская Республика — нагляднейший пример того, насколько серьезными могут быть последствия изменения климата и вооруженного конфликта.

Нестабильная обстановка и усугубляющаяся нехватка ресурсов в регионах Сахели и озера Чад вынуждают многих скотоводов искать воду и пастбища для своих стад в Центральноафриканской Республике. Благоприятный климат, низкая плотность населения и обширные пастбища в этой стране создают идеальные условия для выпаса скота.

В настоящее время трансграничная сезонная миграция почти не регулируется. В результате она может создавать огромную нагрузку на природные ресурсы и провоцировать конфликты между земледельцами и скотоводами. Это дополнительная серьезная проблема для населения Центральноафриканской Республики, которое с 2013 года страдает от последствий вооруженного насилия.

Одновременно страна сталкивается с экстремальными погодными явлениями. Например, в 2019 году из-за разрушительного наводнения десятки тысяч жителей Банги, столицы страны, бежали из своих домов, что создало для них угрозу остаться без пропитания. Наводнение также вызвало вспышку малярии и холеры, что особенно серьезно для страны, где доступ к медицинской помощи крайне ограничен. Ожидается, что дальше будет только хуже, поскольку продолжительность и частота сезонов дождей становится все менее регулярной1. Традиционные сельскохозяйственные календари все меньше соответствуют реальности, фермерам приходится очень тяжело, им нужна хоть какая-то помощь.