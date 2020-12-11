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Жизнь планеты

Дворец Ирода открыли для посещения после полувековых раскопок

National Geographic Россия
11 декабря 2020
Иродион
Фото: YouTube
Это монументальное строение обещает стать туристической меккой всего Ближнего Востока.

Управление природы и парков Израиля сообщило об открытии для посещения Иродиона — крепости, построенной царем Иудеи Иродом Великим в 20-х годах до нашей эры. Двери комплекса откроются для желающих 13 декабря. 

Туристы впервые увидят арочную лестницу Иродиона, фойе и частный театр на 300 мест. Входная группа украшена полосатыми фресками. Их оригинальные каштановый, зеленый и черный цвета складываются в узоры, имитирующие мраморные панели в соответствии с королевским стилем Иудеи.

Доступна для посетителей и царская «комната гостеприимства», которую при жизни Ирода могли посещать только самые важные гости. 

Ирод, назначенный римлянами лидер, который правил Иудеей между 37 г. до н.э. и 4 г. до н.э., прославился не только своей жестокостью, но и осуществленными колоссальными строительными проектами. 

Между 23 и 15 годами до нашей эры Ирод построил на конусообразной насыпи в пустыне крепость, дворец и небольшой городок. Дворец на вершине холма, главный вход которого обращен к Иерусалиму, был любимым детищем царя и стал единственным зданием, которое он назвал в честь себя. 

Археологи утверждают, что в конце своей жизни Ирод решил похоронить свой дворец, используя для этого землю холма, на котором тот стоял, до тех пор, пока даже контуры сооружения не перестали проглядываться.

Впервые раскопки в верхнем Иродионе были организованы иерусалимскими монахами-францисканцами в 1962-1967 годах и продолжались до сих пор с небольшими перерывами. В 2007 году команда археологов под руководством Эхуда Нецера заявила, что нашла могилу Ирода. По их словам, на это указывал роскошный саркофаг, найденный у дворца. 

Несмотря на заявление Нецера, многие эксперты сомневаются в том, что последнее пристанище Ирода действительно было найдено. 

Раскопки и консервация новейших частей дворца начались около 13 лет назад. 

Иродион располагается примерно в 10 километрах к югу от Иерусалима, недалеко от древних дорог, ведущих к Мертвому морю. Считается, что на момент завершения постройки высота сооружения составляла 7-8 этажей современного здания.

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