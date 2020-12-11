Дворец Ирода открыли для посещения после полувековых раскопок

Управление природы и парков Израиля сообщило об открытии для посещения Иродиона — крепости, построенной царем Иудеи Иродом Великим в 20-х годах до нашей эры. Двери комплекса откроются для желающих 13 декабря.
Туристы впервые увидят арочную лестницу Иродиона, фойе и частный театр на 300 мест. Входная группа украшена полосатыми фресками. Их оригинальные каштановый, зеленый и черный цвета складываются в узоры, имитирующие мраморные панели в соответствии с королевским стилем Иудеи.
Доступна для посетителей и царская «комната гостеприимства», которую при жизни Ирода могли посещать только самые важные гости.
Ирод, назначенный римлянами лидер, который правил Иудеей между 37 г. до н.э. и 4 г. до н.э., прославился не только своей жестокостью, но и осуществленными колоссальными строительными проектами.
Между 23 и 15 годами до нашей эры Ирод построил на конусообразной насыпи в пустыне крепость, дворец и небольшой городок. Дворец на вершине холма, главный вход которого обращен к Иерусалиму, был любимым детищем царя и стал единственным зданием, которое он назвал в честь себя.
Археологи утверждают, что в конце своей жизни Ирод решил похоронить свой дворец, используя для этого землю холма, на котором тот стоял, до тех пор, пока даже контуры сооружения не перестали проглядываться.
Israel opens up parts of Herod's spectacular hilltop palace where the Judean king was buried in 4 BC for first time https://t.co/oCI2nR46cx— Daily Mail Online (@MailOnline) December 10, 2020
Впервые раскопки в верхнем Иродионе были организованы иерусалимскими монахами-францисканцами в 1962-1967 годах и продолжались до сих пор с небольшими перерывами. В 2007 году команда археологов под руководством Эхуда Нецера заявила, что нашла могилу Ирода. По их словам, на это указывал роскошный саркофаг, найденный у дворца.
Несмотря на заявление Нецера, многие эксперты сомневаются в том, что последнее пристанище Ирода действительно было найдено.
Раскопки и консервация новейших частей дворца начались около 13 лет назад.
Иродион располагается примерно в 10 километрах к югу от Иерусалима, недалеко от древних дорог, ведущих к Мертвому морю. Считается, что на момент завершения постройки высота сооружения составляла 7-8 этажей современного здания.
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