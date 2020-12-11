Дворец Ирода открыли для посещения после полувековых раскопок

Управление природы и парков Израиля сообщило об открытии для посещения Иродиона — крепости, построенной царем Иудеи Иродом Великим в 20-х годах до нашей эры. Двери комплекса откроются для желающих 13 декабря.

Туристы впервые увидят арочную лестницу Иродиона, фойе и частный театр на 300 мест. Входная группа украшена полосатыми фресками. Их оригинальные каштановый, зеленый и черный цвета складываются в узоры, имитирующие мраморные панели в соответствии с королевским стилем Иудеи.

Доступна для посетителей и царская «комната гостеприимства», которую при жизни Ирода могли посещать только самые важные гости.