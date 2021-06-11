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National Geographic Россия №210, июнь 2021
National Geographic Traveler № 78, март – май 2021
«Дикая природа России»
Жизнь планеты

Двойной торнадо-гигант в Германии: видео

Анастасия Баринова
11 июня 2021
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Фото: happyskylet/YouTube
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Фото: Bla Boom/YouTube
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Фото: happyskylet/YouTube
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Фото: DJ ST7/YouTube
Несколько лет назад начало июня в Европе сопровождалось климатическими аномалиями: проливные дожди приводили к наводнениям, а в некоторых местах формировались смерчи. В Германии люди стали свидетелями торнадо-близнецов.

Вечером 5 июня 2016 года по немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, расположенной на севере страны, пронеслись сразу два огромных торнадо. Очевидцам удалось запечатлеть разгул стихии не только с земли, но и с воздуха.

Несмотря на устрашающий вид, ущерба и разрушений торнадо на этот раз не принесли. Между тем подобные атмосферные вихри не в первый раз формируются в Германии. Торнадо, которые пронеслись в конце мая над землей Северный Рейн-Вестфалия, разрушили ветровую турбину и несколько зданий, три десятка человек были эвакуированы. А в мае 2015 года серия торнадо в Германии даже привела к человеческим жертвам.

Посмотрите на торнадо, выросший из радуги.

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