Двойной торнадо-гигант в Германии: видео

Несколько лет назад начало июня в Европе сопровождалось климатическими аномалиями: проливные дожди приводили к наводнениям, а в некоторых местах формировались смерчи. В Германии люди стали свидетелями торнадо-близнецов.
Вечером 5 июня 2016 года по немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн, расположенной на севере страны, пронеслись сразу два огромных торнадо. Очевидцам удалось запечатлеть разгул стихии не только с земли, но и с воздуха.
Несмотря на устрашающий вид, ущерба и разрушений торнадо на этот раз не принесли. Между тем подобные атмосферные вихри не в первый раз формируются в Германии. Торнадо, которые пронеслись в конце мая над землей Северный Рейн-Вестфалия, разрушили ветровую турбину и несколько зданий, три десятка человек были эвакуированы. А в мае 2015 года серия торнадо в Германии даже привела к человеческим жертвам.
Посмотрите на торнадо, выросший из радуги.