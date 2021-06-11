Двойной торнадо-гигант в Германии: видео

Несмотря на устрашающий вид, ущерба и разрушений торнадо на этот раз не принесли. Между тем подобные атмосферные вихри не в первый раз формируются в Германии. Торнадо, которые пронеслись в конце мая над землей Северный Рейн-Вестфалия, разрушили ветровую турбину и несколько зданий, три десятка человек были эвакуированы. А в мае 2015 года серия торнадо в Германии даже привела к человеческим жертвам.

Посмотрите на торнадо, выросший из радуги.