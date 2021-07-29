Дюны наступают на жилые дома: видео

Несколько жителей побережья Прайя-дос-Инглесесе в Бразилии лишились своих жилищ. Их дома были построены на берегу моря в заповедной зоне незаконно, но не это стало проблемой. Не проведя достаточно изысканий, люди возвели дома на опасном участке, окруженном морем с одной стороны, и дюнами — с другой.

Эти песчаные холмы формируются ветром, и они являются крайне нестабильным образованием. Главной особенностью дюн является их способность к движению, притом скорость может составлять до 20 метров в год.