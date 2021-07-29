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National Geographic Россия №211, июль-август 2021
National Geographic Traveler № 2 (79), июнь – август 2021
Жизнь планеты

Дюны наступают на жилые дома: видео

Анастасия Баринова
29 июля 2021
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Фото: Defesa Civil de Florianópolis
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Фото: Defesa Civil de Florianópolis
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Фото: Defesa Civil de Florianópolis
Пляжные домики на побережье Бразилии были построены в неправильном месте.

Несколько жителей побережья Прайя-дос-Инглесесе в Бразилии лишились своих жилищ. Их дома были построены на берегу моря в заповедной зоне незаконно, но не это стало проблемой. Не проведя достаточно изысканий, люди возвели дома на опасном участке, окруженном морем с одной стороны, и дюнами — с другой.

Эти песчаные холмы формируются ветром, и они являются крайне нестабильным образованием. Главной особенностью дюн является их способность к движению, притом скорость может составлять до 20 метров в год.

Именно это и происходит сейчас в прибрежном городе Флорианополис: огромные массивы песка наступают на постройки. Спасательные службы уже признали два жилых дома и здание ресторана непригодными для использования.

Специалисты поясняют, что перемещения песка в регионе является естественным процессом, и урбанизировать районы продвижения дюнного поля является большой ошибкой. «Современный геологический период, называемый голоценом, начался 6000 лет назад с понижением уровня моря. В результате обнажились залежи песка», — говорит профессор Федерального университета Санта-Катарины Жоао Карлос Роша Гре (João Carlos Rocha Gré). 

Люди, оставшиеся без крыши над головой, живут в отелях и готовятся решать новые проблемы. Пока они занимали свои незаконные дома и даже платили налоги, власти не обращали внимания на то, что они обошли правила. Теперь же им может грозить штраф за возведение построек в запрещенной зоне.

Узнайте, как дюны общаются друг с другом.

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